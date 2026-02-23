«Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»: Συνάντηση με κορυφαίους διπλωμάτες της ΕΕ – Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να συναντηθούν τη σήμερα στις Βρυξέλλες με τον επικεφαλής του Board of Peace, σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου η ΕΕ εμφανίζεται διχασμένη για τη συνεργασία της με τις πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της εμπόλεμης Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης του ΟΗΕ, τον οποίο επέλεξε ο Τραμπ για να διαχειριστεί το Board of Peace, θα συναντηθεί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας καθώς και με υπουργούς Εξωτερικών από τα 27 κράτη-μέλη. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ, με ισχυρούς δεσμούς τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστίνιους, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην περιοχή: έχει αναλάβει κρίσιμη εποπτεία στο πέρασμα της Ράφα και αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο, το κατά πόσο θα συνεργαστεί με το συμβούλιο που στηρίζεται από τον Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες από τη Λευκωσία έως την Κοπεγχάγη, καθώς η ΕΕ στηρίζει επισήμως την εντολή των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα.

Διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών και θεσμικές ενστάσεις από τη Γαλλία

Ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, συμμετέχουν πλήρως στο Board of Peace, ενώ χώρες υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ –η Τουρκία, το Κόσοβο και η Αλβανία– είναι επίσης μέλη. Δώδεκα ακόμη χώρες της ΕΕ έστειλαν παρατηρητές στην εναρκτήρια συνεδρίαση του συμβουλίου στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Αντίθετα, Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν προσωπικά, αν και η Κομισιόν έστειλε ως παρατηρήτρια την επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η αποστολή εκπροσώπου χωρίς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Επιτροπή οφείλει να σέβεται το θεσμικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την επιλογή, σημειώνοντας ότι, αν και η εκτελεστική εξουσία δεν συμμετέχει στο συμβούλιο, επιδιώκει να επηρεάσει την ανοικοδόμηση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα.

Οι φιλοδοξίες του Τραμπ για το Board of Peace εκτείνονται από τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας έως και την αμφισβήτηση του ρόλου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πραγματικότητες επί του πεδίου και η περιορισμένη πρόοδος της εκεχειρίας ενδέχεται να περιορίσουν αυτά τα σχέδια.

Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου θα βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

