search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 08:57

«Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα»: Συνάντηση με κορυφαίους διπλωμάτες της ΕΕ – Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

23.02.2026 08:57
evropaiki enoso synodos 876- new

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να συναντηθούν τη σήμερα στις Βρυξέλλες με τον επικεφαλής του Board of Peace, σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου η ΕΕ εμφανίζεται διχασμένη για τη συνεργασία της με τις πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της εμπόλεμης Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης του ΟΗΕ, τον οποίο επέλεξε ο Τραμπ για να διαχειριστεί το Board of Peace, θα συναντηθεί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας καθώς και με υπουργούς Εξωτερικών από τα 27 κράτη-μέλη. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ, με ισχυρούς δεσμούς τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστίνιους, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην περιοχή: έχει αναλάβει κρίσιμη εποπτεία στο πέρασμα της Ράφα και αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο, το κατά πόσο θα συνεργαστεί με το συμβούλιο που στηρίζεται από τον Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες από τη Λευκωσία έως την Κοπεγχάγη, καθώς η ΕΕ στηρίζει επισήμως την εντολή των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα.

Διαφωνίες μεταξύ κρατών-μελών και θεσμικές ενστάσεις από τη Γαλλία

Ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, συμμετέχουν πλήρως στο Board of Peace, ενώ χώρες υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ –η Τουρκία, το Κόσοβο και η Αλβανία– είναι επίσης μέλη. Δώδεκα ακόμη χώρες της ΕΕ έστειλαν παρατηρητές στην εναρκτήρια συνεδρίαση του συμβουλίου στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Αντίθετα, Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν προσωπικά, αν και η Κομισιόν έστειλε ως παρατηρήτρια την επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η αποστολή εκπροσώπου χωρίς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Επιτροπή οφείλει να σέβεται το θεσμικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την επιλογή, σημειώνοντας ότι, αν και η εκτελεστική εξουσία δεν συμμετέχει στο συμβούλιο, επιδιώκει να επηρεάσει την ανοικοδόμηση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα.

Οι φιλοδοξίες του Τραμπ για το Board of Peace εκτείνονται από τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας έως και την αμφισβήτηση του ρόλου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πραγματικότητες επί του πεδίου και η περιορισμένη πρόοδος της εκεχειρίας ενδέχεται να περιορίσουν αυτά τα σχέδια.

Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου θα βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και οι εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – 17 νεκροί και 24 τραυματίες

Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6866900
ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής οι καταναλωτές στη Βαρβάκειο – Πανάκριβες οι τιμές

lopez atlas
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Το συγκινητικό βίντεο της για τα 18α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό»

iliaki_moutsinas
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: «Πρέπει να έρθει ο Μουτσινάς να τα πούμε αυτά μια φορά – Αν έρθει ποτέ»

SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Αλλάζει από την Τρίτη μέχρι τις 9 Μαρτίου ο τερματικός σταθμός της γραμμής 6

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:25
6866900
ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής οι καταναλωτές στη Βαρβάκειο – Πανάκριβες οι τιμές

lopez atlas
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Το συγκινητικό βίντεο της για τα 18α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό»

1 / 3