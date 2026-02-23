Τραγωδία στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – 17 νεκροί και 24 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Νεπάλ, όταν λεωφορείο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της χώρας Κατμαντού, γεμάτο με επιβάτες, εξετράπη της πορείας του σε ορεινό δρόμο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 24.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το λεωφορείο που μετέφερε δεκάδες επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο από τη δημοφιλή τουριστική πόλη Ποκάρα προς το Κατμαντού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βγήκε από την πορεία του στον επαρχιακό δρόμο Πριθβι, κατρακύλησε σε πλαγιά βουνού και κατέληξε στις όχθες του ποταμού Τρισουλι, κοντά στην περιοχή Μπενιχατ, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

Διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το δυστύχημα και απεγκλώβισαν τους τραυματίες από τα συντρίμμια, μεταφέροντάς τους σε νοσοκομεία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα τροχαία ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά στο Νεπάλ, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης των οδικών δικτύων και της ελλιπούς συντήρησης των οχημάτων. Μεγάλο μέρος της χώρας καλύπτεται από ορεινούς όγκους και συνδέεται με στενούς και επικίνδυνους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 δύο λεωφορεία με συνολικά 65 επιβαίνοντες έπεσαν στον ίδιο ποταμό και παρασύρθηκαν, με τους περισσότερους επιβαίνοντες να σκοτώνονται ή να αγνοούνται. Τα συντρίμμια του ενός οχήματος εντοπίστηκαν μόλις φέτος, θαμμένα βαθιά στην άμμο.

