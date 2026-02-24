«Ο Πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ στο Θέατρο Στοά – Νέο πρόγραμμα παραστάσεων

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα παίζεται από τον Μάρτιο το έργο «Ο Πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ που παρουσιάζεται, ήδη, με επιτυχία στο Θέατρο Στοά.

Έχοντας αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, η παράσταση κατατάσσεται στη λίστα με τις καλύτερες της φετινής χρονιάς με συγκλονιστικές ερμηνείες, τόσο από τον Θανάση Παπαγεωργίου, όσο και από τους υπόλοιπους ερμηνευτές.

Πρόκειται για τη γνωστή ταινία του 2020 με τίτλο The father, σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα και πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, κερδίζοντας το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χόπκινς και Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Το έργο πρωτοπαίχτηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 2012 με τον Ρομπέρ Ίρς στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αντρέ και το 2014 βραβεύτηκε με το βραβείο Moliѐre καλύτερου έργου.

Σταδιοδρόμησε με τεράστια επιτυχία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Παρίσι και θεωρήθηκε ως το σπουδαιότερο έργο της δεκαετίας.

Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο θέατρο Χορν με τίτλο «Ο Μπαμπάς» με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Σταμάτη Φασουλή στον ρόλο του Αντρέ και την Μαρίνα Ασλάνογλου στον ρόλο της κόρης και το 2023 στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Περικλή Μουστάκη και την Ιωάννα Παππά αντίστοιχα, σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη.

Στη ΣΤΟΑ, τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης και τον ρόλο της κόρης η Εύα Καμινάρη, σε σκηνικό και κοστούμια της Λέας Κούση που είναι και η μεταφράστρια του έργου.

«Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό’», λέει ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

«Προσωπικά δεν μ’ ενδιαφέρει η ερμηνεία ενός ανοιακού, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί σε άσκηση των εκφραστικών σου μέσων και θα κινδύνευε να οδηγήσει σε μια επίδειξη τεχνικής. Σημασία έχει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον ‘’κόσμο του’’ και πότε επανέρχεται στον ‘’κόσμο μας’’. Πού νιώθει πιο ασφαλής; Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί; Υπάρχει ευθεία γραμμή άραγε, όταν το μυαλό μας βρεθεί σε τέτοια σκοτεινά μονοπάτια;»

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Μετάφραση, σκηνικό, κοστούμια: Λέα Κούση

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 20:30 | Κυριακή 19:00

Θέατρο ΣΤΟΑ, Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, τηλ. 210 770 2830

Διαβάστε επίσης:

«Breakfast at Tiffany’s»: Η Lily Collins θα υποδυθεί τη θρυλική Audrey Hepburn

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία «Lincoln in the Bardo» (Video)

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos/videos)