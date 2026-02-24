«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

Έντονη πολιτική και συνδικαλιστική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η κόντρα του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη με τους συνδικαλιστές, μετά τη «θερμή υποδοχή» που του επιφύλαξε ομάδα υγειονομικών, έξω από το νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), την περασμένη Πέμπτη.

Πέντε ημέρες μετά τα επεισόδια οι καταγγελίες για χρήση βίας συνεχίζονται αμείωτες και από τις δύο πλευρές.

Ο υπουργός Υγείας επιμένει ότι δέχτηκε επίθεση από μικρή ομάδα εργαζομένων με συνέπεια να κινδυνέψει η σωματική του ακεραιότητα καθώς του πετούσαν πέτρες και μπουκάλια με νερό. Μάλιστα δηλώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο και προειδοποιεί ότι θα τηρηθεί το γράμμα του νόμου, καθώς ήδη έχει μετανιώσει που δεν κατέθεσε μήνυση στον γιατρό που του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο χέρι, γεγονός που αποδεικνύεται σε βίντεο.

Παράλληλα γιατροί και νοσηλευτές που ήταν στην είσοδο του νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλουν τη χρήση χημικών και βίας από τα ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και άσκηση βίας κατά γιατρών και νοσηλευτών που συμμετείχαν σε «αγωνιστική υποδοχή», όπως χαρακτηρίζουν την απαγόρευση εισόδου στο νοσοκομείου του υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ η κινητοποίηση είχε αποφασιστεί από το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για ζητήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η σύλληψη του παθολόγου

Αίσθηση προκάλεσε η σύλληψη του γιατρού Δημήτρη Ζιαζιά, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι ο γιατρός κρατήθηκε με χειροπέδες εντός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Μάλιστα ο γιατρός έχει ζητήσει από τον υπουργό Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζαζιάς να τον χτυπάει στο χέρι και απαιτεί από τον κ. Γεωργιάδη να του ζητήσει συγνώμη.

Ωστόσο έως αργά χθες το βράδυ δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα τέτοιο βίντεο από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης από την περασμένη Πέμπτη 19 Φεβρουάριου, που έγιναν τα επεισόδια, έως και χθες, σε μια σειρά αναρτήσεων και δηλώσεών του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, απορρίπτει τις αναφορές περί αστυνομικής βίας, χαρακτηρίζει «αίσχος» τα επεισόδια και επισημαίνει ότι «προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο ακόμη και κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου».

Μάλιστα ενδεικτική είναι η ανάρτηση του : «Και να με κτυπούν και να μην τους κάνω μήνυση και να τους ζητήσω και συγγνώμη… κάπου ώπα! Αλλά με έχουν μετρήσει λάθος».

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι θα επιστρέψει στο νοσοκομείο, σημειώνοντας: «Ας οργανώσουν ό,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης συνόδευσε τις αναρτήσεις του με φωτογραφία που δείχνει τον γιατρό Ζιαζιά με υψωμένη γροθιά την ώρα της εισόδου του στο νοσοκομείο.

Τι ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει ότι η σύλληψη αποτελεί «πράξη εκφοβισμού» απέναντι σε υγειονομικούς που εργάζονται «υπό συνθήκες εξάντλησης και υποστελέχωσης» και τονίζει ότι «η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν» και «η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

Παράλληλα η ΟΕΝΓΕ προχωράει σε προσωπική επίθεση κατά του πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο με αφορμή τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο υπουργός Υγείας μίας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τα δημόσια νοσοκομεία. Όπως έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι να διαμαρτύρονται στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Επιπλέον τονίζει ότι τα έργα που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία και αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο τετραπλασιασμός των τετραγωνικών των ΤΕΠ ενός νοσοκομείου δεν εξανθρωπίζει τις συνθήκες εργασίας και νοσηλείας.

Τα έργα στα νοσοκομεία ανήκουν στον ελληνικό λαό και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες σε ένα έργο δεν αναιρεί την αναγκαιότητα των κτιριακών αναβαθμίσεων των νοσοκομείων.

Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε ενέργειες που ουσιαστικά ηρωοποιούν τον υπουργό Υγείας, όπως συνέβη με την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Νίκαιας. Δεν υιοθετούμε προπηλακισμούς και επεισόδια εντός νοσοκομείου μπροστά στα μάτια ασθενών.».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της ΟΕΝΓΕ που υπογράφει ο πρόεδρος της Γιάννης Γαλανόπουλος, στην οποία καταγγέλλει πως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πήρε θέση ενάντια στους υγειονομικούς και τις κινητοποιήσεις τους:

«Χωρίς ίχνος ντροπής, ποιος την έχασε άλλωστε για να τη βρει αυτός, καταδίκασε την κινητοποίηση του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας και υπερασπίστηκε (πάλι) τον ανεκδιήγητο υπουργό εμπορίου της Υγείας εκθειάζοντας (πάλι) το δήθεν έργο του. Ο κατήφορος του κολαούζου του υπουργείου δεν έχει τέλος.» αναφέρει η ΟΕΝΓΕ και συνεχίζει:

«Ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πλέον αναπαράγει το κυβερνητικό παραμύθι ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερα του, χωρίς βέβαια να πείθει κανέναν, το ξέραμε.

Ότι έφτασε όμως στο σημείο να κατηγορεί τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Νίκαιας, επειδή θέλησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια για την κατάσταση που βιώνουν στο νοσοκομείο και να διαμαρτυρηθούν δίκαια για τα κενά και τις ελλείψεις, ξεπερνάει κάθε όριο.

Πόσο μάλλον όταν οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων με χημικά και ξύλο. Ο υπουργός εμπορίου της Υγείας δεν πάει στα νοσοκομεία για να λύσει προβλήματα αλλά για να κάνει σόου, με φωτογράφους και κάμερες.

Αν ήθελε να λύσει τα προβλήματα θα το έκανε χωρίς φιέστες, βίντεο, ΜΑΤ και φασαρίες. Είναι απαράδεκτη η στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ που λειτουργεί ως γραφείο τύπου του υπουργείου υγείας, αναπαράγοντας τα ψέματα του, και ρίχνοντας το φταίξιμο στους εργαζόμενους και όχι στις αστυνομικές δυνάμεις.

Όσο και να θέλει η κυβέρνηση και οι φίλοι της να μην κουνιέται φύλλο στα δημόσια νοσοκομεία, να υποδέχονται οι υγειονομικοί τα κλιμάκια του υπουργείου με λουλούδια και χειροκροτήματα, τα σωματεία των νοσοκομείων θα συνεχίσουν να αντιπαλεύουν την εγκληματική πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας που θυσιάζει τα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών στο βωμό του κέρδους.» όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ ξεκαθαρίζοντας ότι:

«Δεν θα καταφέρουν να φιμώσουν αυτούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα Υγείας, όση καταστολή και να χρησιμοποιήσουν, όση λάσπη και να ρίξουν με την προνομιακή προβολή που έχουν στα ΜΜΕ».

