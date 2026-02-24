search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

24.02.2026 07:28

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αύριο (25/2) το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

24.02.2026 07:28
trapeza

Ξεκίνησαν από το απόγευμα της Παρασκευής (20/2) οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς αρκετοί δικαιούχοι είδαν νωρίτερα από ότι συνήθως χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω Καθαρά Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, πληρώθηκαν οι συντάξεις των μη μισθωτών. Πλέον σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα λεγόμενα ταμεία των μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
  • οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

