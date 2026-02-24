Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αύριο (25/2) το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκίνησαν από το απόγευμα της Παρασκευής (20/2) οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς αρκετοί δικαιούχοι είδαν νωρίτερα από ότι συνήθως χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω Καθαρά Δευτέρας.
Συγκεκριμένα, πληρώθηκαν οι συντάξεις των μη μισθωτών. Πλέον σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα λεγόμενα ταμεία των μισθωτών.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
