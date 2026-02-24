Στα… μαχαίρια χώρες της ΕΕ με την Κομισιόν – Δίνει επιπλέον εξουσίες στο Κοινοβούλιο, απειλούν με προσφυγή στα δικαστήρια

Νέα αντιπαράθεση στη Κομισιόν, καθώς κράτη της ΕΕ απειλούν ακόμη και με νομικά μέτρα κατά της απόφασης να παραχωρηθούν επιπλέον εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Politico, ορισμένα κράτη σκέφτονται σοβαρά να προσφύγουν στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μία ακόμη ρήξη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πρόκειται για μία απόφαση που πάρθηκε το 2025, ωστόσο υπήρχαν επιφυλάξεις και στην τελευταία συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ, συζητήθηκε να προχωρήσει το θέμα.

Το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τις εθνικές κυβερνήσεις, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιαμορφώνουν τη νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο, ιστορικά το Συμβούλιο διατηρεί ισχυρότερη θέση σε κρίσιμα ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμφωνίες και την προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών. Το Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, τα τελευταία χρόνια διεκδικεί σταθερά μεγαλύτερη επιρροή, επιδιώκοντας πιο ενεργό ρόλο τόσο στη νομοθετική πρωτοβουλία όσο και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής αφορά τη δέσμευση της Κομισιόν να διασφαλίσει «ίση μεταχείριση» μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία. Τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις Συνθήκες, οι οποίες αποδίδουν περισσότερες αρμοδιότητες στο Συμβούλιο. Κατά την άποψή τους, η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπονομεύει την υφιστάμενη θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το φως της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, η οποία καθυστέρησε λόγω αντιρρήσεων του Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί σε επίπεδο κρατών-μελών έπειτα από 25 χρόνια. Για αρκετές πρωτεύουσες, το περιστατικό αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ενισχυμένη επιρροή του Κοινοβουλίου.

Αντιδράσεις υπάρχουν ωστόσο και για τη ρήτρα που θα απαιτούσε από την Επιτροπή να λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από την προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών. Βάσει των Συνθηκών, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εκφράζει επιφυλάξεις για τη δέσμευση της Κομισιόν να αιτιολογεί λεπτομερώς τη χρήση του Άρθρου 122 – διάταξη που επιτρέπει την παράκαμψη του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά τις κυβερνήσεις, η πρόβλεψη αυτή συνιστά παρέμβαση στα δικά τους προνόμια.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της συμφωνίας, Σβεν Σίμον, υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο κινείται απολύτως εντός του ευρωπαϊκού δικαίου και ενισχύει τη δημοκρατική λογοδοσία της Ένωσης. Όπως σημειώνει, δεν πρόκειται για θεσμικό ανταγωνισμό, αλλά για προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Η επιστολή του Συμβουλίου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ, εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις στα επίμαχα σημεία.

