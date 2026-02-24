Έλληνες στο Μεξικό: «Δεν το έχουμε ζήσει τόσο έντονα, είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας»

Η ελληνική παροικία στο Μεξικό ζει σε καθεστώς τρόμου από τις επιθέσεις των καρτέλ μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» με την Εθνοφυλακή και τους δεκάδες νεκρούς.

Έλληνες που ζουν στο Μεξικό περιέγραψαν στο ΤhessPost.gr την κατάσταση που επικρατεί, χαρακτηρίζοντας την πρωτόγνωρη, παρά το γεγονός ότι έχουν μάθει να ζουν υπό τον φόβο των καρτέλ και την ανασφάλεια.

«Δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσο έντονα. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, βλέπουν στις ειδήσεις τι πρέπει να κάνουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση, έκλεισαν τα σχολεία στη Γουαδαλαχάρα. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη συνηθίσεις, να ξέρεις που είναι ο κίνδυνος. Υπάρχει φόβος, αλλά υπάρχουν και μέτρα, το έχουμε συνηθίσει. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά» ανέφερε η Γεωργία Μπουτσιάνη, μέλος του ΔΣ της Κοινότητας Ελλήνων στο Μεξικό.

Η ίδια με καταγωγή από τα Δολιανά της Πελοποννήσου ζει στο Μεξικό εδώ και 28 χρόνια, όπου σήμερα κατοικούν περίπου 3-4 χιλιάδες Έλληνες.

Από την πλευρά του ο 32χρονος Βασίλης με καταγωγή από το Μεξικό και την Αλεξανδρούπολη, ζει στο Ταμπίκο της μεξικανικής πολιτείας Ταμαουλίπας, κοντά στα σύνορα με το Τέξας. Όπως περιγράφει η ένταση απλώθηκε και στις υπόλοιπες πολιτείες.

«Έχουν επηρεαστεί και άλλες πολιτείες, όπως η δική μου. Είχαμε κάποια περιστατικά που δημιουργούν ανασφάλεια, έβαλαν αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου ώστε να μη μπορεί να περάσει κανείς για να σφραγίσουν τον δρόμο. Την Κυριακή που έπιασαν τον αρχηγό του καρτέλ, πολλά μάρκετ έκλεισαν κατά τις 7-8 το απόγευμα, παρόλο που είναι 24ωρης λειτουργίας. Στον δρόμο έβλεπα μόνο ταξί, κάποιες μηχανές και uber, αλλά όχι ανθρώπους. Το νιώθεις στον αέρα, υπάρχει ένα συναίσθημα ότι κάτι συμβαίνει, μια ύποπτη ησυχία. Η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη την Κυριακή, στις πολιτείες κοντά στη Γουαδαλαχάρα, σε τουριστικές περιοχές όπως το Κανκούν όπου ακυρώθηκαν πτήσεις σε αεροδρόμια και είχε μπλόκα στους δρόμους, φωτιές σε μαγαζιά», λέει.

«Υπάρχει φόβος, αλλά σιγά σιγά ξεθυμαίνει. Η ανασφάλεια είναι μέρος της κουλτούρας εδώ, είναι κάτι που συνηθίζεις. Αλλά όταν ζεις αλλού, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι φυσιολογικό, είναι όμως πολύ δεμένο με την κουλτούρα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά συμβαίνει και στο τι δείχνουν τα ΜΜΕ. Δεν είναι πάντα έτσι φυσικά, το Μεξικό έχει πολιτείες που νιώθεις αυτό το αίσθημα ανασφάλειας κι άλλες που δεν το νιώθεις. H πιο επικίνδυνη πόλη είναι το Χουάρεζ, κι από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο μέρος του Μεξικού είναι ασφαλές, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τις ΗΠΑ να ηρεμήσει αυτές τις καταστάσεις», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Όχθη: Νέα διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ – 20 χώρες καταδικάζουν τη «de facto προσάρτηση»

«Αναίμακτος» σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»