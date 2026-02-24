search
ΚΟΣΜΟΣ

24.02.2026 08:29

Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»

24.02.2026 08:29
ursula aeroplano 88- new

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.

Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη».

«Η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας», σημείωσε κλείνοντας στην ανάρτησή της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα με το τρένο, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να την υποδέχονται με μια ανθοδέσμη στα χρώματα της Ουκρανίας.

