Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.

Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη».

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian…

«Η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας», σημείωσε κλείνοντας στην ανάρτησή της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα με το τρένο, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να την υποδέχονται με μια ανθοδέσμη στα χρώματα της Ουκρανίας.

