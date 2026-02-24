Στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Ρούμπιο ο Γεραπετρίτης

Στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί τις επόμενες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος χθες συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ καθώς ο κ. Γεραπετρίτης ήταν τον Μάρτιο του 2025 από τους πρώτους ξένους ΥΠΕΞ που συναντήθηκαν με τον κ. Ρούμπιο μετά την εκλογή Τραμπ.

Οι δύο υπουργοί, κατά πληροφορίες, αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις σε Ιράν, Ουκρανία και Γάζα.

