Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

Δεν βλέπω να πηγαίνει καλά για την κυβέρνηση και κάποιους υπουργούς αυτή η ιστορία με την αναθεώρηση.

Βλέπετε, η ακαριαία αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος μίλησε για… «συνταγματικό λαϊκισμό» και αμφισβήτησε ευθέως και τις προθέσεις και την ουσία αυτών που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση, αναγκάζει υπουργούς να σπεύδουν να δικαιολογήσουν την κυβερνητική πρωτοβουλία.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μάλιστα με άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής επιστράτευσε μία σειρά από επιχειρήματα για να απαντήσει στον Βενιζέλο.

«Η παραδοχή ότι πράγματι υπάρχουν παθολογίες, που όμως δεν οφείλονται στο σύνταγμα και άρα δεν είναι αναγκαία η αναθεώρηση, είναι η απόλυτη σοφιστεία» γράφει ο υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου.

Πρόκειται για μία αιχμή προς τον Βενιζέλο ο οποίος έχει επισημάνει τις παθολογίες, όχι όμως γενικά και αόριστα, αλλά ως κυβερνητική στάση και χειρισμούς απέναντι στο σύνταγμα: «Αφού το παραβιάζετε, θέλετε τώρα να το αλλάξετε ώστε να μην μπορείτε να το παραβιάζετε;» είναι πάνω κάτω η ουσία της κριτικής του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, κάτι που ο Γεραπετρίτης προσπερνά.

Ο οποίος Γεραπετρίτης επικρίνει όσους θεωρούν πως η κυβέρνηση παίζει απλά παιχνίδι: «Ο αναθεωρητικός μηδενισμός λόγω πολιτικής καχυποψίας είναι απλά μη αποδεκτός, διότι η αναθεώρηση δεν αφορά το παρελθόν ή το παρόν, αλλά το μέλλον», γράφει ο Γεραπετρίτης, καταφεύγοντας τώρα εκείνος στην απόλυτη σοφιστεία.

Διότι το ερώτημα είναι εύλογο: Εάν έχεις παραβιάσει πολλάκις το σύνταγμα (και μάλιστα με την παραπάνω αποστροφή το παραδέχεσαι έμμεσα), στο παρελθόν και στο παρόν, πώς μπορεί να σε εμπιστευτεί κάποιος για να διαμορφώσεις το μέλλον; Άρα, η πολιτική καχυποψία είναι εντελώς δικαιολογημένη και απόλυτη λογική η άρνηση για εκ των προτέρων συναίνεση, ώστε να μπορεί μετά από μόνη της και χωρίς συναινέσεις – όπως το έχει αποδείξει ακόμα και στην προεδρική εκλογή η ΝΔ – να διαμορφώσει το περιεχόμενο των διατάξεων του… μέλλοντος.

Διαβάστε επίσης:

Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

Ο Σπίρτζης πίσω από τις μεταγραφές Συριζαίων στο ΠΑΣΟΚ, έχει ανοιχτή γραμμή με στελέχη της Χαριλάου