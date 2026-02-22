Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

Επίθεση στους συνδικαλιστές που πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια, της περασμένης Πέμπτης, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, κάνει λόγο «μια γκρούπα ιδεολογικά παρακμιακών δημόσιων υπάλληλων όπως καταλάβαμε να επιτίθεται δίχως επιχειρήματα αλλά με κραυγές βελάζοντας λες και είναι θηλαστικά αντί να καταθέσουν έναν πολιτικό λόγο με επιχειρήματα εναντίον του υπουργού που πήγε να τους μιλήσει», τονίζοντας πως «εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη».

«Ευτυχώς ή δυστυχώς η εικόνα η τηλεοπτική είναι αρκετή για να καταλάβουμε ότι αυτός ο συνδικαλισμός είναι κάτι παρακμιακό και αποτελούμενο από φανατισμένα άτομα υποβαθμίζουν την συνδικαλιστική και πολιτική δυνατότητα που απαιτεί όμως επιχειρήματα και όχι γροθιές και κραυγές» ανέφερε, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος σε μια «παρακμιακή αριστερά» που οργανώνει «μια διαδήλωση εκτόνωσης και επικέντρωσης του επίδικου που είναι η αναπαραγωγή τους, η αυτοαναφορικότητα τους και όχι η καλυτέρευση των συνθηκών».

«Ο σημερινός συνδικαλισμός μπορεί να έχει ενιαίο φορέα αλλά είναι κομματικός και είναι ένα ψάρι που αρχίζει να βρομάει από το κεφάλι και καταλήγει σ όλο το κομματικό σώμα. Στην ΓΣΕΕ η κεφαλή της οργάνωσης έχει ένα πρόεδρο που διατηρεί αυτήν την θέση λες και είναι διορισμένος σε δημόσια μόνιμη και ισόβια θέση. Δεν προέρχεται από την οικοδομή, ούτε από την βαριά βιομηχανία, ούτε από την αγορά, ούτε από εργαστήριο, ούτε από την μεταποίηση, ούτε από τη ρευστότητα της εργασίας αλλά από την τράπεζα κα είναι μεγαλοστέλεχος με τεράστια αμοιβή πως λέει και ο ίδιος. Αυτό από μόνο του είναι κάτι εκφυλισμένο παρακμιακό και βρωμάει από απόσταση».

