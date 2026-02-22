Ο Σπίρτζης πίσω από τις μεταγραφές Συριζαίων στο ΠΑΣΟΚ, έχει ανοιχτή γραμμή με στελέχη της Χαριλάου

Ένα πρόσωπο που σημάδεψε αρνητικά την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ το 2014-15 αφήνοντας τους πάντες ενεούς στη Χαριλάου Τρικούπη, φέρεται να είναι εκ των ανθρώπων που κινούν νήματα για την επανάκαμψη στο Κίνημα άλλοτε στελεχών του χώρου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο λόγος για τον Χρήστο Σπίρτζη. Ο οποίος έχει στενή επικοινωνία με στελέχη της Χαριλάου και κυρίως έχει αναλάβει το ρόλο του… ατζέντη στις μεταγραφές που γίνονται αυτό τον καιρό. Ωθεί δηλαδή πασοκογενή στελέχη που είδαν ότι έκλεισε ο κύκλος τους στον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουν… καριέρα επιστρέφοντας στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Σπίρτζης είχε ήδη από τον Ιούλιο του 2023, με την εκλογική ήττα ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση Τσίπρα ότι το κεφάλαιο Κουμουνδούρου είχε τελειώσει για τους πασοκογενείς. Και θεωρούσε πως έπρεπε να γίνουν θεαματικές κινήσεις. Έμεινε ωστόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όταν εκλέχτηκε ο Κασσελάκης για να εκφράσει τις δυνάμεις που είχαν εγκλωβιστεί εκεί.

Και τώρα αναζητά ξανά ρόλο.

