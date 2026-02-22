search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:33
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 17:15

Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

22.02.2026 17:15
plevris_thanos_new_123

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με την ναζιστική ιδεολογία του πατέρα του κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Ανέφερε ότι ο πατέρας του τον προέτρεπε να μην πιστεύει στη Δημοκρατία, ενώ θυμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική, υπήρχαν φωνές εναντίον της οικογένειάς του, όπως το σύνθημα «Θάνατος στον Πλεύρη».

Στη συζήτηση, ο υπουργός εξερεύνησε τις επιρροές που διαμόρφωσαν τη σκέψη του και την πολιτική του καριέρα. Τόνισε τη σημασία του διαλόγου και του σεβασμού στην πολιτική σκηνή, παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει λόγω της οικογενειακής του κληρονομιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

Ο Σπίρτζης πίσω από τις μεταγραφές Συριζαίων στο ΠΑΣΟΚ, έχει ανοιχτή γραμμή με στελέχη της Χαριλάου

Συνταγματική… αναξιοπιστία – 87% θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις δεν τηρούν πιστά το σύνταγμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:32
komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

1 / 3