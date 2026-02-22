Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με την ναζιστική ιδεολογία του πατέρα του κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Ανέφερε ότι ο πατέρας του τον προέτρεπε να μην πιστεύει στη Δημοκρατία, ενώ θυμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική, υπήρχαν φωνές εναντίον της οικογένειάς του, όπως το σύνθημα «Θάνατος στον Πλεύρη».

Στη συζήτηση, ο υπουργός εξερεύνησε τις επιρροές που διαμόρφωσαν τη σκέψη του και την πολιτική του καριέρα. Τόνισε τη σημασία του διαλόγου και του σεβασμού στην πολιτική σκηνή, παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει λόγω της οικογενειακής του κληρονομιάς.

