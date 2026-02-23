Χάρης Δούκας: Οι ευχές από τον Λόφο του Φιλοπάππου και το ραντεβού για το 2027

Καλή Σαρακοστή από τον Λόφο του Φιλοπάππου ευχήθηκε στους πολίτες ο Χάρης Δούκας.

«Κρατήσαμε ζωντανή μια παράδοση ετών και γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα. Γιορτάσαμε τα Κούλουμα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Ένα μεγάλο παραδοσιακό αντάμωμα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της Αθήνας και ανανέωσε το ραντεβού του με τους πολίτες για του χρόνου.

