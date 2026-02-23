search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

23.02.2026 14:13

Χάρης Δούκας: Οι ευχές από τον Λόφο του Φιλοπάππου και το ραντεβού για το 2027

23.02.2026 14:13
Καλή Σαρακοστή από τον Λόφο του Φιλοπάππου ευχήθηκε στους πολίτες ο Χάρης Δούκας.

«Κρατήσαμε ζωντανή μια παράδοση ετών και γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα. Γιορτάσαμε τα Κούλουμα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, αυθεντικό νησιώτικο γλέντι. Ένα μεγάλο παραδοσιακό αντάμωμα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της Αθήνας και ανανέωσε το ραντεβού του με τους πολίτες για του χρόνου.

Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους και συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους

kaisariani_2302_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Αυτός είναι ο λοχίας των ναζί που φωτογράφησε την εκτέλεση των 200 (photos)

lagana
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι έψησαν τη μεγαλύτερη λαγάνα στην Ελλάδα: Πάνω από 300 κιλά αλεύρι για την παρασκευή της (photos)

gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ρομά ξυλοκόπησαν άγρια περιπτερά και τον γιο του – Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

italia-astynomia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Χειροπέδες σε 41χρονο αστυνομικό για τη δολοφονία Μαροκινού διακινητή – Απαιτούσε 200 ευρώ και 5 γραμμ. κοκαΐνης την ημέρα

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

1 / 3