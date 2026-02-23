search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 12:31
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

23.02.2026 11:57

Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

23.02.2026 11:57
neoi new

Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να μιλήσει για «ελληνικό θαύμα» ή όσο και να λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι είναι θέμα… αντίληψης και ψυχολογίας, όλο και περισσότερα δεδομένα καταδεικνύουν μία πραγματικότητα: Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα θεωρεί ότι ζει χειρότερα από τη γενιά των γονιών.

Η αίσθηση δηλαδή ότι παλαιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα είναι διάχυτη.

Μία έρευνα που έγινε από την Aboutpeople και δημοσιεύεται στην «Καθημερινή» είναι αποκαλυπτική.

Η εταιρεία έθεσε ερωτήματα – μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο – σε πέντε χώρες.

Και το αποτέλεσμα δείχνει ότι ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία η απάντηση έχει θετικό πρόσημο για τη σημερινή γενιά, στην Γαλλία και την Ελλάδα τα πράγματα είναι αντίστροφα. Μάλιστα η Ελλάδα είναι χειρότερη και από τη Γαλλία: Μόλις 38,3% λέει ότι η σημερινή γενιά ζει καλύτερη από την προηγούμενη, ενώ το 59,9% λέει χειρότερα.

Δεν το λες και επιτυχία, ούτε… κανονικότητα αυτό!

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 12:30
