Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να μιλήσει για «ελληνικό θαύμα» ή όσο και να λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι είναι θέμα… αντίληψης και ψυχολογίας, όλο και περισσότερα δεδομένα καταδεικνύουν μία πραγματικότητα: Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα θεωρεί ότι ζει χειρότερα από τη γενιά των γονιών.
Η αίσθηση δηλαδή ότι παλαιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα είναι διάχυτη.
Μία έρευνα που έγινε από την Aboutpeople και δημοσιεύεται στην «Καθημερινή» είναι αποκαλυπτική.
Η εταιρεία έθεσε ερωτήματα – μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο – σε πέντε χώρες.
Και το αποτέλεσμα δείχνει ότι ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία η απάντηση έχει θετικό πρόσημο για τη σημερινή γενιά, στην Γαλλία και την Ελλάδα τα πράγματα είναι αντίστροφα. Μάλιστα η Ελλάδα είναι χειρότερη και από τη Γαλλία: Μόλις 38,3% λέει ότι η σημερινή γενιά ζει καλύτερη από την προηγούμενη, ενώ το 59,9% λέει χειρότερα.
Δεν το λες και επιτυχία, ούτε… κανονικότητα αυτό!
