Ένα θεατρικό για έναν μεγάλο Σερραίο συνθέτη

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Πάμε Σέρρες που αγαπώ ιδιαίτερα;

Γιατί; Ένα πενθήμερο σεμινάριο μου “Γράψε παίξε το έργο σου”, με μέλη της Πειραματικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ, έγινε στο πλαίσιο της προπέρσινης Πανεπιστημιάδας. Φοβερή ομάδα 14 παθιασμένων ανθρώπων, που με βοήθησε να σχεδιάσω -και να γράψω- ένα έργο για τη ζωή ενός κορυφαίου συνθέτη της πόλης, του Χρήστου Σταματίου, που θα παρουσιάσουμε 4-5 Μαρτίου με την Ερασιτεχνική Σκηνή και τη Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ.

Ο Χρήστος Σταματίου

Ευχαριστώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή και σπουδαίο συνθέτη και ποιητή Γιώργο Ανδρέου για την ευκαιρία να γνωρίσω έναν υπέροχο Άνθρωπο της Μουσικής και τους Γιώργο Αγγειοπλάστη και Βασίλη Τζανακάρη για το πολύτιμο υλικό τους,που με βοήθησε καθοριστικά.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, εμπνευστής του αφιερώματος στον Χρήστο Σταματίου

Η παράσταση προσεγγίζει τη ζωή του μουσικού Χρήστου Σταματίου μέσα από τη σιωπή και τον ήχο, τη διδασκαλία και τη μνήμη.

Η αφίσα της παράστασης

Συνθέτης, δάσκαλος και μαέστρος χορωδιών, αφιέρωσε τη διαδρομή του στη συνάντηση του ατομικού με το συλλογικό, μετατρέποντας τη μουσική σε κοινή εμπειρία και πράξη συνύπαρξης. Πρόκειται για έναν πολυσχιδή μουσικό, με βαθιά μουσική παιδεία και διαρκή παρουσία, του οποίου η διαδρομή άφησε ανεξίτηλο ίχνος τόσο στο καλλιτεχνικό όσο και στο ανθρώπινο επίπεδο.

Η φοβερή ομάδα:

Σκηνοθεσία – Σκηνικός χώρος – Μουσική επένδυση: Γιώργος Καρύδας- Διεύθυνση χορωδίας: Χρήστος Καλλίας- Αρχειακό υλικό: Γεώργιος Αγγειοπλάστης, Βασίλης Τζανακάρης, Μαρία Βραχλιώτου- Κοστούμια: Χρύσα Αριστείδου, Αθηνά Μικρέλη, Γιώργος Καρύδας- Χορογραφίες: Αστέρης Πολυχρονίδης- Φωτισμοί: Νίκος Παπαδόπουλος- Ήχος: Νικόλας Βογιάρης- Βοηθοί σκηνοθέτη: Αθηνά Μικρέλη, Χρύσα Αριστείδου-Φροντιστήριο: Κώστας Μαρτίν-Μηχανικοί σκηνής: Γιώργος Πεταλωτής, Σοφούλης Μαλτάς Οργάνωση παραγωγής: Ευαγγελία Δαμιανίδου, Δέσποινα Βαφειάδου- Αφίσα/Social Media: Ηρακλής Τζαρίδης- Συμμετέχει η χορωδία του Ομίλου Ορφέα Σερρών

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