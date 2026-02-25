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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιάννης Μαγκριώτης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

25.02.2026 07:19

H ΔΕΘ σε νέες περιπέτειες με ευθύνη της κυβέρνησης

25.02.2026 07:19
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Άμεσος, ανοιχτός, συμμετοχικός δημόσιος διάλογος για τη ΔΕΘ και το Μητροπολιτικό Πάρκο

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι φορείς της πόλης, πρέπει να πουν με σαφήνεια τις θέσεις τους και να απαιτήσουν τον διάλογο.

Σε άρθρο μου, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, πέρσι, στις αρχές του Φθινοπώρου, έγραφα:

«Η ακύρωση, του καταστροφικού σχεδίου είναι θετική, όμως δεν φάνηκε ο Πρωθυπουργός να έχει ολοκληρωμένη πρόταση. Η τελευταία δήλωσή του, για να καθησυχάσει όσους εντόπισαν την «προχειρότητα» της νέας του πρότασης, για τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος δημοπράτησης, μέχρι το τέλος του 2026, γεννάει ερωτήματα:

α). Είναι αδύνατον να προετοιμαστεί αξιόπιστος φάκελος δημοπράτησης, ειδικά για δημόσιο έργο, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός.

β). Μάλιστα, επειδή σε ένα χρόνο από τώρα, είτε θα ξεκινά ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος των εθνικών εκλογών είτε θα είμαστε και τυπικά σε προεκλογική περίοδο και θα θέλει να αποφύγει το πολιτικό κόστος της τελικής επιλογής του, έχει δύο επιλογές:

  1. Να επιλέξει να μην δυσαρεστήσει κανένα εκλογικό του ακροατήριο και να το στείλει για μετά τις εκλογές, χρεώνοντας την νέα καθυστέρηση σε αυτούς που αντιδρούν.
  2. Να το δημοπρατήσει με ελλιπέστατη προετοιμασία, με την μορφή του ΣΔΙΤ του Flyover. Εύκολα μπορεί να το βαπτίσει δημόσιο έργο, αφού το δημόσιο θα τα πληρώσει όλα.

Στην πρώτη περίπτωση κινδυνεύει να χάσει άλλα 13 χρόνια η ΔΕΘ και η πόλη, με την ΔΕΘ να αναζητείται σε δομή ανακύκλωσης άχρηστων υλικών.
Στην δεύτερη, πέραν του ότι θα κοστίσει στους φορολογούμενους πολίτες τέσσερις φορές πιο ακριβό, από το κόστος κατασκευής του, έχει άγνωστο χρόνο ολοκλήρωσης και άγνωστο αποτέλεσμα».

Στους εφτά περίπου μήνες που πέρασαν από εκείνες τις ημέρες, τα ερωτήματα έχουν ενισχυθεί και οι κίνδυνοι για την ΔΕΘ έχουν μεγαλώσει.

Στο διάστημα αυτό τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει, εκτός, από την απευθείας ανάθεση της νέας προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης, από το ΔΣ της ΔΕΘ, λίγες ημέρες πριν την εκπνοή και της τελευταίας παράτασης της παραμονής του.

Όμως, τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες πολλών παράδοξων γεγονότων. Με συνεχείς ανακοινώσεις του Υπερταμείου και των τεχνοκρατών που διόρισε το Υπερταμείο και η κυβέρνηση στο ΔΣ της ΔΕΘ, ενώ τίποτα καινούργιο δεν προσθέτουν, παρουσιάζουν αλλαγές, από ανακοίνωση σε ανακοίνωση, του κόστους του έργου, στην έκταση του Μητροπολιτικού πράσινου, όπως και στον όγκο του δομημένου χώρου.
Σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε σημαντική μείωση του πράσινου και ανάλογη αύξηση του δομημένου χώρου. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη μείωση του ύψους της δημόσιας επένδυσης, που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, χωρίς να εξηγούν γιατί «διορθώνουν», τον Πρωθυπουργό.

Τι πρέπει άμεσα να γίνει;

Διαβλέποντας τον κίνδυνο, η ΔΕΘ για πολλά ακόμη χρόνια να παραμένει στην κατάσταση της παρακμής, μέχρι το τυπικό τέλος της, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες: για το μεγάλο και ενιαίο, ανοικτό στους πολίτες, πυκνό Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Νέα ΔΕΘ, με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.
Αφού, ο Πρωθυπουργός προτείνει να ανακατασκευαστεί το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», λάθος επιλογή, τότε πρέπει να δεχτεί και την σωστή πρόταση, την ανακατασκευή μερικών από τα περίπτερα, που είναι ιστορικά κτίρια και αρχιτεκτονικά σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά από το «Ιωάννης Βελλίδης».
Με αυτό το τρόπο, η Νέα ΔΕΘ θα είναι συμβατή με τις νέες απαιτήσεις στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, θα γίνει πιο γρήγορα, θα κοστίσει πολύ λιγότερο και θα δημιουργήσει λιγότερα προβλήματα, κατά την διάρκεια της κατασκευής της.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν, πως οι μόνες πετυχημένες κλαδικές εκθέσεις Agrotica και Zootechnia, δεν είναι δυνατόν να οργανωθούν στους χώρους της νέας ΔΕΘ, γιατί είναι βαριές και μεγάλες, χρειάζονται μεγάλους ελεύθερους χώρους.
Αυτές, πρέπει να οργανώνονται στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στον χώρο του αγροκτήματος του ΔΙΠΑΕ, έκτασης 800 στρεμμάτων, επιλογή με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι φορείς της πόλης, πρέπει να πουν με σαφήνεια τις θέσεις τους και να απαιτήσουν τον διάλογο.

Θα πρέπει, έστω τώρα, να γίνει γρήγορος και ουσιαστικός διάλογος, που δεν έγινε μέχρι τώρα, για να συμφωνηθεί το τελικό σχέδιο, για να τρέξει γρήγορα και να έχει οφέλη η ΔΕΘ, η πόλη στο σύνολό της.

Ο Γιαννης Μαγκριώτης είναι πρώην υπουργός

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