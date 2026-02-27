Άνδρας ασφαλείας πήρε παραμάζωμα και τον Μέσι στην προσπάθειά του να σταματήσει οπαδό που μπήκε στο γήπεδο (Video)

Ο Λιονέλ Μέσι ρίχθηκε στο… έδαφος από άνδρα ασφαλείας που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει έναν ημίγυμνο φίλαθλο, λίγο πριν από το τέλος της φιλικής νίκης της Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 επί της πρωταθλήτριας Ισημερινού Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε, στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο φίλαθλος έφτασε μέχρι το ημικύκλιο και αγκάλιασε τον δύο φορές διαδοχικά MVP του MLS, Λιονέλ Μέσι, προτού επέμβει ο άνδρας ασφαλείας, ο οποίος έριξε στο έδαφος τον εισβολέα, παρασύροντας στην πτώση και τον Αργεντινό σταρ.

Some crazy fan grabbed Messi and when the security guard tried to tackle him off Messi, he knocked him down too 🤦‍♂️ pic.twitter.com/N8Setop2fS — MLS Moves (@MLSMoves) February 27, 2026

Μέχρι να φτάσει ο συγκεκριμένος φίλαθλος στον Μέσι, υπήρχαν ήδη δύο ακόμη άτομα στον αγωνιστικό χώρο -ο ένας με φανέλα της Μπαρτσελόνα και ο άλλος με φανέλα της Μαϊάμι- με τον έναν να βγάζει selfie με τον παίκτη και τον Μέσι να υπογράφει τη φανέλα του άλλου.

CHAOS IN PUERTO RICO AS MESSI GETS KNOCKED DOWN! 🚨🚨



Security issues broke out during Inter Miami vs Independiente del Valle as fans stormed the pitch trying to take photos with Messi and ended up knocking him to the ground. ❌📲⚽️#LionelMessi #InterMiami #MLS #Football pic.twitter.com/5IiAAlTATG — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 27, 2026

Ο 38χρονος Μέσι, ο οποίος πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο ημίχρονο και πέτυχε το νικητήριο γκολ με πέναλτι στο 70ό λεπτό, σηκώθηκε αμέσως και δεν έδειξε να έχει τραυματιστεί από το περιστατικό της Πέμπτης (26/2).

⚽️😯Un fanático invade el campo en Puerto Rico y acaba tirando a Messi al suelo: "Podría haberse lesionado"



Ocurrió en los minutos finales del amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Bayamón, cuando varios aficionados burlaron la seguridad pic.twitter.com/3VvZdFJQe6 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 27, 2026

Η αναμέτρηση στο Estadio Juan Ramon Loubriel, στο Μπαγιαμόν, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 13 Φεβρουαρίου και προοριζόταν να αποτελέσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της Ίντερ Μαϊάμι, όμως αναβλήθηκε όταν ο Μέσι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

