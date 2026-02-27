Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Μαρία Αλιφέρη στην κάμερα του Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι η καλή εξωτερική της εμφάνιση αποτέλεσε, πολλάκις, εμπόδιο στην καριέρα της.

Όπως τόνισε, όταν κάποιος είναι εμφανίσιμος, η προσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αποδείξει ότι έχει ταλέντο και ικανότητες, είναι πολλαπλάσια.

«Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα» είπε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι στην πορεία της βίωσε δύσκολες στιγμές, ακόμα και εκβιαστικές συμπεριφορές.

«Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές»

«Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά. Ήταν όλα πολύ πιο κλειστά. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

