27.02.2026
LIFESTYLE

27.02.2026

Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

27.02.2026 14:59
Για την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Μαρία Αλιφέρη στην κάμερα του Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι η καλή εξωτερική της εμφάνιση αποτέλεσε, πολλάκις, εμπόδιο στην καριέρα της.

Όπως τόνισε, όταν κάποιος είναι εμφανίσιμος, η προσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αποδείξει ότι έχει ταλέντο και ικανότητες, είναι πολλαπλάσια.

«Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα» είπε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι στην πορεία της βίωσε δύσκολες στιγμές, ακόμα και εκβιαστικές συμπεριφορές.

«Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές»

«Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά. Ήταν όλα πολύ πιο κλειστά. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Debate για τα αιολικά πάρκα

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα νεκρού μηχανοδηγου: Το παιδί μου λοιδορήθηκε, ντρεπόμασταν να βγούμε έξω

LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

