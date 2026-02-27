search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 16:41

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

27.02.2026 16:41
evros_0

Μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η υπερχείλιση των φραγμάτων και οι εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή του Έβρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς μεγάλος όγκος υδάτων εξακολουθεί να κατεβαίνει στην περιοχή από τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, στα Λάβαρα καταγράφηκε μικρή πτώση στη στάθμη των υδάτων.

Η πραγματική έκταση των ζημιών για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια μόνο όταν υποχωρήσουν τα νερά του ποταμού Έβρου.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Δημήτρης Σταματάκης από τα Λαγυνά Σουφλίου, από τα συνολικά 150.000 στρέμματα που έχουν καλυφθεί από τα νερά, τα 110.000 αφορούν αγροτικές εκτάσεις, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 35% έως 40% αυτών ήταν ήδη σπαρμένα.

Οι παραγωγοί αναμένουν την αποστράγγιση των κάμπων ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα χωράφια τους, να προχωρήσουν στις απαραίτητες παρεμβάσεις και να διαπιστώσουν το μέγεθος των καταστροφών. Ζητούμενο αποτελεί η κατάσταση των υποδομών: Αν διασώζεται η αγροτική οδοποιία, αν τα αντλιοστάσια παραμένουν λειτουργικά, αν οι εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν εκ νέου και αν έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά.

Αυξημένη ροή υδάτων από τη Βουλγαρία

Η πιο πρόσφατη μέτρηση δείχνει ότι η στάθμη του ποταμού Έβρου διαμορφώνεται στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 5,85 μέτρα που είχαν καταγραφεί το πρωί

Πρόκειται για μια θετική ένδειξη, όπως μετέδωσε από το Πύθιο Έβρου η Μαρία Σταθοπούλου για το ΕΡΤnews. Ωστόσο, οι ποσότητες νερού που συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ασκώντας έντονες πιέσεις στα αναχώματα. Για τον λόγο αυτό, σε όλες τις παραποτάμιες ζώνες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης των αναχωμάτων.

Οι αγρότες εκφράζουν την απόγνωσή τους, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες μέχρι να αποτραβηχτούν πλήρως τα νερά, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια και της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, με διαρκείς περιπολίες από αστυνομία, δήμο και στρατό, προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση των αναχωμάτων και να προλαμβάνονται τυχόν νέα προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

Μητέρα νεκρού μηχανοδηγου: Το παιδί μου λοιδορήθηκε, ντρεπόμασταν να βγούμε έξω

Λουτράκι: Θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό και τον 19χρονο τραυματία – Συμπλοκή μεταξύ παρεών «βλέπει» η ΕΛΑΣ – Ο 19χρονος υπέδειξε τον δράστη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek panathinaikos kypella – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League

the-christophers_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Christophers»: Ο Ian McKellen πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Steven Soderbergh (photos/video)

lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

plevris-23423
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

evros_0
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:05
aek panathinaikos kypella – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλα Ευρώπης: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa, με Τσέλιε η ΑΕΚ στο Conference League

the-christophers_2702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Christophers»: Ο Ian McKellen πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Steven Soderbergh (photos/video)

lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

1 / 3