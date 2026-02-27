Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

Μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η υπερχείλιση των φραγμάτων και οι εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή του Έβρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς μεγάλος όγκος υδάτων εξακολουθεί να κατεβαίνει στην περιοχή από τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, στα Λάβαρα καταγράφηκε μικρή πτώση στη στάθμη των υδάτων.

Η πραγματική έκταση των ζημιών για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια μόνο όταν υποχωρήσουν τα νερά του ποταμού Έβρου.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο Δημήτρης Σταματάκης από τα Λαγυνά Σουφλίου, από τα συνολικά 150.000 στρέμματα που έχουν καλυφθεί από τα νερά, τα 110.000 αφορούν αγροτικές εκτάσεις, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 35% έως 40% αυτών ήταν ήδη σπαρμένα.

Οι παραγωγοί αναμένουν την αποστράγγιση των κάμπων ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα χωράφια τους, να προχωρήσουν στις απαραίτητες παρεμβάσεις και να διαπιστώσουν το μέγεθος των καταστροφών. Ζητούμενο αποτελεί η κατάσταση των υποδομών: Αν διασώζεται η αγροτική οδοποιία, αν τα αντλιοστάσια παραμένουν λειτουργικά, αν οι εκτάσεις μπορούν να καλλιεργηθούν εκ νέου και αν έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά.

Αυξημένη ροή υδάτων από τη Βουλγαρία

Η πιο πρόσφατη μέτρηση δείχνει ότι η στάθμη του ποταμού Έβρου διαμορφώνεται στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 5,85 μέτρα που είχαν καταγραφεί το πρωί.

Πρόκειται για μια θετική ένδειξη, όπως μετέδωσε από το Πύθιο Έβρου η Μαρία Σταθοπούλου για το ΕΡΤnews. Ωστόσο, οι ποσότητες νερού που συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ασκώντας έντονες πιέσεις στα αναχώματα. Για τον λόγο αυτό, σε όλες τις παραποτάμιες ζώνες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης των αναχωμάτων.

Οι αγρότες εκφράζουν την απόγνωσή τους, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες μέχρι να αποτραβηχτούν πλήρως τα νερά, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια και της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, με διαρκείς περιπολίες από αστυνομία, δήμο και στρατό, προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση των αναχωμάτων και να προλαμβάνονται τυχόν νέα προβλήματα.

