3 χρόνια από τα Τέμπη: Μεγάλα συλλαλητήρια σε Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη και Λάρισα (Video)

Οι περισσότερες συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα (28/2/2026) σε όλη τη χώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει, με χιλιάδες ανθρώπων να ξεχύνονται στους δρόμους για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, 3 χρόνια μετά την τραγωδία.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα που ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος έχει ξεκινήσει και έχει μαζέψει χιλιάδες κόσμο, ενώ και οι πόλεις της επαρχίας συμμετέχουν σε αυτή τη «μάχη» που δίνουν οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Πάτρα, Βόλος, Κρήτη, Γιάννενα, Λάρισα και πολλές άλλες πόλεις συμμετέχουν σε συλλαλητήρια και βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν δικαίωση.

Πάτρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία στην Πάτρα για τα τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» πολίτες, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, οργανώσεις, μαθητές και φοιτητές βγαίνουν στο δρόμο ζητώντας δικαίωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας.

Στην Πάτρα, η συγκέντρωση ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων, φοιτητικών συλλόγων και εργατικών σωματείων.

Βασικά αιτήματα των εκατοντάδων ανθρώπων που συμμετέχουν στην πορεία είναι η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και η διασφάλιση δημόσιων και ασφαλών συγκοινωνιών.

Βόλος

Ξεκίνησαν και στον Βόλο οι συγκεντρώσεις, στην παραλία της πόλης. Σύλλογοι, φορείς, σωματεία, μαθητές, φοιτητές, το Εργατικό Κέντρο, η ΑΔΕΔΥ, πολιτικά κόμματα, όλοι με ανακοινώσεις τους στηρίζουν το συλλαλητήριο και ταυτόχρονα καλούν τα μέλη τους να δώσουν το παρών.

Ο Βόλος και αυτό το Σάββατο ζητάει δικαιοσύνη και δικαίωση για τα θύματα του δυστυχήματος και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, περίπου 1000 είναι μέχρι στιγμής οι συγκεντρωμένοι στην παραλία του Βόλου.

Κρήτη

Με συνθήματα και πανό, πλήθος διαδηλωτών, άτομα κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα (28/02) στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές.

Και στα Χανιά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων, από πολίτες, σωματεία, συλλόγους που ζητούν δικαίωση για τα θύματα της τραγωδίας.

Γιάννενα

Και στα Γιάννενα δεκάδες πολίτες ενώνουν την φωνή τους ζητώντας οξυγόνο και δικαίωση.

Πραγματοποιείται συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Ιωαννίνων, με το ραντεβού να έχει δοθεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Από νωρίς, πολίτες κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώνονται στον χώρο, με την πλατεία να γεμίζει σταδιακά.

Στην πόλη των Ιωαννίνων, η συμμετοχή είναι αυξημένη, με τη συγκέντρωση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας και του εξωτερικού.

Λάρισα

Με το σύνθημα «η Λάρισα δε ξεχνά» πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο κέντρο της πόλης της Λάρισας για να τιμήσουν την μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Αναβολή διελεύσεων και αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Λέρος: Ποινική δίωξη στον 17χρονο που σκότωσε τον πατέρα του

Τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Στήθηκε η εξέδρα στο Σύνταγμα, 9 προσαγωγές