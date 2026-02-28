search
28.02.2026 12:46

Χαλκιδική: Άνδρας δήλωσε πως τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του -Τα είχε θάψει ο ίδιος

28.02.2026 12:46
peripoliko new

Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση με τα οστά που εντοπίστηκαν αργά χθες το απόγευμα σε παραλία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, το δεύτερο περιστατικό ανεύρεσης ανθρώπινου σκελετού στον νομό.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr άνδρας επικοινώνησε κατά την διάρκεια της νύχτας με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση και δήλωσε πως είναι γιος του θανόντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενημέρωσε πως πρόκειται για τα οστά του πατέρα του, τα οποία έθαψε στο συγκεκριμένο σημείο μιας και σε εκείνη την περιοχή ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και για αυτό τον λόγο, εκτός από τα ανθρώπινα οστά, τοποθέτησε και κάποια προσωπικά του αντικείμενα

Ο άνδρας αναμένεται να δώσει ένορκη κατάθεση στους αστυνομικούς, ωστόσο για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA πως όντως πρόκειται για τον πατέρα του θύματος, ενώ θα ελεγχθούν και από ιατροδικαστή εντός της εβδομάδος προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο άνδρας που εμφανίζεται ως ο γιος του ηλικιωμένου, έδωσε πλήρη περιγραφή των αντικειμένων που βρέθηκαν θαμμένα μαζί με τα οστά του πατέρα του, που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του. Ωστόσο θα ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία για τυπικούς λόγους.

