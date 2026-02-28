Δήμητρα Ματσούκα: Τυλιγμένη με την πετσέτα της στο Παρίσι – Το βίντεο με τον Δημήτρη Σαμόλη και η έκθεση στο Ίδρυμα Louis Vuitton

Η Δήμητρα Ματσούκα ταξίδεψε στο Παρίσι μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη και ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Η ηθοποιός εμφανίζεται τυλιγμένη με την πετσέτα της, σε χαλαρή διάθεση, πριν οι δυο τους κατευθυνθούν σε έκθεση του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton.

Η Δήμητρα Ματσούκα σε χαλαρές στιγμές στην «Πόλη του Φωτός»

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Σαμόλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, η Δήμητρα Ματσούκα εμφανίζεται αρχικά μόνη της, τυλιγμένη με μία λευκή πετσέτα, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει ανεπιτήδευτη διάθεση. Η εικόνα είναι απλή και αυθόρμητη, με φόντο το παριζιάνικο σκηνικό, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στο ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ματσούκα και Σαμόλης στην έκθεση του Γκέρχαρντ Ρίχτερ

Στη συνέχεια του βίντεο, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρει πως μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη θα επισκέπτονταν έκθεση έργων του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton. Ο σπουδαίος Γερμανός εικαστικός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης και η έκθεση στο Παρίσι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η επίσκεψη στο Ίδρυμα Louis Vuitton αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους του ταξιδιού τους, συνδυάζοντας τέχνη και προσωπικές στιγμές.

Το τραγούδι που έκλεισε το βίντεο

Προς το τέλος, οι δύο ηθοποιοί τραγουδούν στίχους από το «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει», χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη και νοσταλγική νότα στο βίντεο. Το απόσπασμα, με τίτλο «Paris Paris Paris», ανέβηκε στο TikTok και συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

