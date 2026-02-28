Μέση Ανατολή: Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για όσους Έλληνες χρειάζονται βοήθεια

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Σημειώνεται πως μια μετά την άλλη, οι χώρες προχωρούν σε οδηγίες προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή καθώς βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ