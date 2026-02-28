search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 12:58

Μέση Ανατολή: Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για όσους Έλληνες χρειάζονται βοήθεια

28.02.2026 12:58
upourgeio_exoterikon

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Σημειώνεται πως μια μετά την άλλη, οι χώρες προχωρούν σε οδηγίες προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή καθώς βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

venzini-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις, ανά τομέα, για την Ελλάδα από τον πόλεμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα δώσουμε ιστορικό μάθημα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:11
metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

1 / 3