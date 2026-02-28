Τασούλας για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: Mια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Η σκέψη μας βρίσκεται επίσης στις οικογένειες και στους φίλους τους.

Το δυστύχημα των Τεμπών συγκλόνισε και συγκίνησε σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι.

Είναι απαράβατο χρέος μας η ολοκλήρωση της διαλεύκανσης των αιτιών και η απόδοση ευθυνών από τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Είναι επίσης χρέος μας η αντίσταση απέναντι στην υποδαύλιση και τη διάδοση ενός λόγου στρεψοδικίας, μίσους και διχασμού. Μόνο έτσι θα καταστήσουμε το κράτος μας πιο αξιόπιστο και την Δημοκρατία μας πιο ισχυρή».

Διαβαστε επίσης

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή

Τέμπη – Νέα παρέμβαση Φλωρίδη: Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού (video)