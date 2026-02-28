search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.02.2026 10:45

Τασούλας για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: Mια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη

28.02.2026 10:45
Με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Η σκέψη μας βρίσκεται επίσης στις οικογένειες και στους φίλους τους.

Το δυστύχημα των Τεμπών συγκλόνισε και συγκίνησε σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι.

Είναι απαράβατο χρέος μας η ολοκλήρωση της διαλεύκανσης των αιτιών και η απόδοση ευθυνών από τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Είναι επίσης χρέος μας η αντίσταση απέναντι στην υποδαύλιση και τη διάδοση ενός λόγου στρεψοδικίας, μίσους και διχασμού. Μόνο έτσι θα καταστήσουμε το κράτος μας πιο αξιόπιστο και την Δημοκρατία μας πιο ισχυρή».

Διαβαστε επίσης

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή

Τέμπη – Νέα παρέμβαση Φλωρίδη: Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού (video)

LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Χαμενεΐ «μπορεί να έχει σκοτωθεί» – «Αυξανόμενες ενδείξεις»

ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

