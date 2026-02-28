search
28.02.2026 18:12

Βούτσιτς: «Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Σερβία»

28.02.2026 18:12
voutsits serbia 098- new

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα έχει «μακροπρόθεσμες συνέπειες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή».

Ο σέρβος πρόεδρος παρομοίασε τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν με εκείνες κατά τις Γιουγκοσλαβίας το 1999, επισημαίνοντας ότι «στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν», όπως στόχος ήταν στην Γιουγκοσλαβία η ανατροπή του Σλομπόνταν Μιλόσεβιτς.

«Όλα αυτά γίνονται όπως ακριβώς και στη Σερβία. Έλεγαν συνεχώς ψέματα ότι επρόκειτο για ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο. Επομένως, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι μια προσπάθεια ανάληψης της εξουσίας στο Ιράν και της στροφής του, όπως το λένε, προς τις δυτικές αξίες», δήλωσε σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να επιβάλουν στο Ιράν ένα μοντέλο διακυβέρνησης ανάλογο με εκείνο στην Βενεζουέλα.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήταν ευχαριστημένος με τη νίκη ενός αυτοανακηρυγμένου κληρονόμου της οικογένειας Παχλαβί. Νομίζω ότι θα προτιμούσε να έχει στο τιμόνι της χώρας τον πρώην δήμαρχο της Τεχεράνης. Θα ήθελε κάποιο είδος Ροντρίγκεζ, ένα υπάκουο πιόνι, που δεν θα εκνευρίζει πολύ το εγχώριο κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιό τους, νομίζω ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και, όπως μπορείτε να δείτε, κανείς στον κόσμο δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ για το διεθνές δίκαιο που δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε μάρτυρες αυτού που αποτελεί μια νέα εποχή», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Επισήμανε ότι «οι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως και η επικράτηση του νόμου του ισχυρού» επιβάλλουν στις μικρές χώρες να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απειλής. Ανέφερε ότι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας θα συνεχιστεί ακόμη πιο δυναμικά και ανακοίνωσε επίσης ότι «τους επόμενους δύο με τρεις μήνες θα ενημερωθεί το κοινό για την απόκτηση μερικών από τα πιο ισχυρά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στον κόσμο».

