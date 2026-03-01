«Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή»: Γιγάντιο πανό του ΚΚΕ στο παλιό λιμάνι των Χανίων

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν, το πρωί της Κυριακής, οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ανάρτησαν τεράστιο πανό στο παλιό λιμάνι των Χανίων που έγραφε: «ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ – ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ».

«Αυτή την ώρα που εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο κόσμος φλέγεται πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός. Η Βάση της Σούδας αποτελεί βασικό ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Για άλλη μια φορά καταρρίπτεται το αφήγημα ότι η βάση της Σούδας προστατεύει το λαό.

Όλοι στους δρόμους, υψώνουμε το ανάστημα μας απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι ανίκητοι», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Και συνέχισαν: «– Απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό.

-Να κλείσει η δολοφονική βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θα ΝΑΤΟυ.

-Να να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

Όλοι στα σημερινά συλλαλητήρια της “Επιτροπής κατά των βάσεων και της εμπλοκής στον πόλεμο”, των συνδικάτων και των μαζικών φορέων, στις 11πμ στα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο».

