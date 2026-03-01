search
ΕΛΛΑΔΑ

01.03.2026 19:04

Ιρανοί πανηγυρίζουν και χορεύουν στο κέντρο της Αθήνας για τον θάνατο του Χαμενεΐ

01.03.2026 19:04
iranoi-syntagma1

Οι εξελίξεις στο Ιράν από το Σαββατο και την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, διατηρούν τον πλανήτη με κομμένη την ανάσα. Στο Ιράν οι στιγμές είναι ιστορικές με τον θάνατο του Χαμενεϊ να σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής.

Οι εξελίξεις έφτασαν μέχρι και την… Αθήνα, αφού οι Ιρανοί που ζουν και εργάζονται στην πρωτεύουσα βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης την Κυριακή κι έστησαν πάρτι στην πλατεία Συντάγματος, πανηγυρίζοντας για τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

