ΕΛΛΑΔΑ

01.03.2026 00:40

Πλακιάς: «Μας παρέσυρε η δημοσιότητα, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθούν τα Τέμπη»

01.03.2026 00:40
PLAKIAS_NIKOS

Τρισάγιο σε εκδήλωση μνήμης έκανε η οικογένεια Πλακιά στην Καλαμπάκα, που έχασαν τρία κορίτσια στην τραγωδία των Τεμπών: Τις δίδυμες Χρύσα και θώμη, του Νίκου και της Σοφίας Πλακιά και την Αναστασία – Μαρία, κόρη του Δημήτρη Πλακιά.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Νίκος Πλακιάς άφησε αιχμές για την διαχείριση του δυστυχήματος από όλους. «Τρία χρόνια μετά, οι ευθύνες βαραίνουν και μας» είπε με έμφαση και πρόσθεσε: «Μας παρέσυρε το ότι έπρεπε να ψάξουμε, μας παρέσυρε η δημοσιότητα. Διαφωνίες μεταξύ συγγενών, διαφωνίες νομικών, ερευνητών, διαφορετικές γνώμες. Αποπροσανατολιστήκαμε, χάσαμε την ουσία».

Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την αντίθεσή του για την πολιτικοποίηση των Τεμπών: «Μας χρωματίσανε. Το βάψανε το τρένο παιδιά. Το βάψανε μπλε, πράσινο, κόκκινο, μαύριο, ό,τι βόλευε τον καθένα. Η μισή συγκάλυψη, η άλλη μισή εκμετάλλευση. Η πολιτικοποίηση των Τεμπών δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να την αποφύγουμε πάση θυσία».

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωθέντες, ο κ. Πλακιάς είπε: «Θα σας χρειαστούμε στα δικαστήρια, εμείς μέσα σ’ αυτά κι εσείς έξω από αυτά. Εκεί θα παλέψουμε να μπει και κάποιος επιτέλους φυλακή. Θα σταθούμε στη Χρύσα, στη Θώμη και στην Αναστασία. Δίνουμε σημείο συνάντησης στην έξοδο της πόλης μας, όταν εμείς θα μπαίνουμε στο δικαστήριο, το τελευταίο αυτοκίνητο θα ξεκινά από την Καλαμπάκα, αυτή θα είναι απάντηση για όλους και για όλα» τόνισε.

Ο Νίκος Πλακιάς επανέλαβε: «Δε ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε αλήθεια, δε ζητάμε να μας λυπηθούν, ζητάμε να αλλάξει ό,τι πρέπει ώστε καμία άλλη μάνα κανένας άλλος πατέρας να μη σταθεί στη θέση που είμαι».   

«Τα παιδιά μας δεν ήταν αριθμοί είχαν όνομα, είχαν φωνή είχαν μέλλον. Όσο μιλάμε και διεκδικούμε εκείνα δεν σιωπούν!» κατέληξε συγκινημένος.

Σπαρακτικές ήταν οι ομιλίες των δύο κοριτσιών: Της αδελφής των διδύμων, Αναστασίας Πλακιά και της ξαδέλφης της που μίλησαν για τις συζητήσεις τους, για τα όνειρα, τους φόβους και το μέλλον τους. 

