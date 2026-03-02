search
ΚΟΣΜΟΣ

02.03.2026 10:24

Και μέσα σ΄όλα… η Μελάνια προεδρεύει σήμερα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ πρόκειται να προεδρεύσει σήμερα στη Νέα Υόρκη συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η συνεδρίαση του πιο ισχυρού σώματος των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίζεται να αρχίσει στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) και θα επικεντρώσει στα παιδιά, την τεχνολογία και την εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο., την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται και ουδείς γνωρίζει που θα οδηγήσει η σύρραξη.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «ενδεικτική της σημασίας που προσδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η Μελάνια Τραμπ θα είναι η πρώτη σύζυγος αμερικανού προέδρου που έχει ποτέ προεδρεύσει τέτοιας συνεδρίασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον Μάρτιο την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, πράγμα που περιλαμβάνει να προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Οι πρεσβευτές των χωρών στον ΟΗΕ ή κυβερνητικοί αντιπρόσωποι συνήθως ηγούνται των συνεδριάσεων του 15μελούς σώματος.

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ θα γίνει με φόντο τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ χρωστούν στον οργανισμό δισεκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ τον έχει επανειλημμένα επικρίνει ως «αναποτελεσματικό», έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από αρκετούς θεσμούς του ΟΗΕ καθώς και από διεθνείς συμφωνίες, ενώ πρόσφατα παρουσίασε δικές του πρωτοβουλίες, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης.

ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ και στέλνουν κι άλλες δυνάμεις – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE 

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

