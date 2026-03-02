search
02.03.2026 14:51

Κουτσούμπας: Ζητά ενημέρωση της Βουλής σε σχέση με το Ιράν και αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

02.03.2026 14:51
koutsoumpas_0203_1920-1080_new

Την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων ζητά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση της Ολομέλειας για τις εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑΙσραήλ στο Ιράν.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τους αρμόδιους υπουργούς Γεραπετρίτη, Δένδια και Λιβάνιο, ζητά την αναπροσαρμογή του προγράμματος της Βουλής προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση δεδομένης και της πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η επιστολή του Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ και προέδρου της κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Αθήνα, 02/03/2026

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη,
Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη,
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια και
Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται κι από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Έλληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο.

Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι’ αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια.     

Με βάση τα παραπάνω η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Δημήτρης Κουτσούμπας».

