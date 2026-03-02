Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

Η Μανσουρέχ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, σύζυγος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπέκυψε στα τραύματά που υπέστη από αμερικανο-ισραηλινά πυρά, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μανσουρέχ, η οποία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της πολυετούς ηγεσίας του συζύγου της, κατέληξε έπειτα από τα τραύματα που υπέστη σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης ο Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του.

Ο Χαμενεΐ, ανώτατη πολιτική και θρησκευτική αρχή του Ιράν από το 1989, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε κύμα συντονισμένων αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν την Τεχεράνη και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, σε μια από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις στην περιοχή των τελευταίων δεκαετιών.

