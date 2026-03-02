Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του καναλιού SNN από το Ιράν (τις οποίες άντλησε από τις τοπικές Αρχές) είκοσι αθλήτριες βόλεϊ έχασαν την ζωή τους έπειτα από βομβαρδισμό σε κλειστό γήπεδο στην πόλη του Λαμέρντ.

Το συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο αναφέρεται ότι επλήγη από τις επιθέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και Ισραήλ προς το Ιράν, με συνολικά τέσσερις πυραύλους να πέφτουν στην περιοχή και ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 100 τραυματίες.

On the morning of 28 February, "Shahid Naimi" sports hall in Lamerd County, Fars Province, was hit. According to published reports, children were playing inside the hall at the time of the strike, and the deaths of 17 people have so far been announced, including one sports coach.… pic.twitter.com/K5d1IqQedb — FactNameh | فکت‌نامه (@factnameh) February 28, 2026

Την ίδια ώρα, με βάση τις πηγές του πρακτορείου Tasnim, έχασε την ζωή του και ένας γυμναστής.

Από την πλευρά της η Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ με ανακοίνωσή της στάθηκε στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τα δικά τους πρόσωπα αναφέροντας τα εξής:

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».

Διαβάστε επίσης:

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν