Διάδοχος του Χαμενεΐ ο μεγαλύτερος γιος του: Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, πολιτικός και κληρικός, μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναδείχθηκε ως ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν. Σύμφωνα με το Iran International, η εκλογή του πραγματοποιήθηκε υπό την ισχυρή επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται σαφώς στο Σύνταγμα της χώρας και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ιδίου οργάνου που είχε ορίσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να εκλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts), η οποία αποτελείται από 88 κληρικούς. Τυπικά, τα μέλη της Συνέλευσης εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια, αλλά στην πράξη δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απόλυτα πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

MOJTABA KHAMENEI



Senior Israeli officials have assessed that Iran will announce Khamenei's son Mojtaba as his successor, according to Israel's Ynet news.



Meanwhile, Iran International reports that he has already been elected leader 'under pressure from the Revolutionary… pic.twitter.com/h4SLajVQv7 — The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2026

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

