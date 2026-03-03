search
03.03.2026 23:32

Διάδοχος του Χαμενεΐ ο μεγαλύτερος γιος του: Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

03.03.2026 23:32
Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, πολιτικός και κληρικός, μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναδείχθηκε ως ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν. Σύμφωνα με το Iran International, η εκλογή του πραγματοποιήθηκε υπό την ισχυρή επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται σαφώς στο Σύνταγμα της χώρας και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ιδίου οργάνου που είχε ορίσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να εκλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts), η οποία αποτελείται από 88 κληρικούς. Τυπικά, τα μέλη της Συνέλευσης εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια, αλλά στην πράξη δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απόλυτα πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

