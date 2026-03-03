Η Nova τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας όλο το Μάρτιο με αφιερώματα σε κορυφαίες πρωταγωνίστριες της ζωής και της σκηνής!

Κάθε Κυριακή στις 17:00 στη ζώνη Classic Cinema στο Novacinema2 κλασσικές ταινίες με κορυφαίες πρωταγωνίστριες που άφησαν το στίγμα τους Shirley MacLaine, Sophia Loren, Kim Novak, Gina Lollobrigida, Audrey Hepburn

H Nova, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), αφιερώνει όλο το Μάρτιο τη ζώνη Classic Cinema (κάθε Κυριακή στις 17.00 στο Novacinema2) καθώς και τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) ενώ ανήμερα της Women’s International Day (Κυριακή 8 Μαρτίου) θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες backtoback στο Novalifε. Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Μάρτιο φέρνουν συλλογές με γυναικείο στυλ και φινέτσα!

Από την ατρόμητη γοητεία της Shirley MacLaine, μέχρι τη διαχρονική κομψότητα της Sophia Loren, τη μυστηριώδη γοητεία της Kim Novak, τη λαμπερή ομορφιά της Gina Lollobrigida και την αξέχαστη χάρη της Audrey Hepburn ένα σύμβολο στυλ, ευαισθησίας και ανθρωπιάς η ζώνη Classic Cinema, κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2μετατρέπεται στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν οιταινίες «Gambit» με Shirley MacLaine​ (1/3), «Arabesque» μετη Sophia Loren​ (8/3), «Charade» μετην Audrey Hepburn​ (15/3), «Come September» μετη Gina Lollobrigida​ (22/3) και «Pal Joey» μετη Kim Novak (29/3).

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ “LandsofWomen”. Από την Ινδία μέχρι τα νησιά Μπιζαγκός, ανακαλύψτε τις τελευταίες μητριαρχικές κοινωνίες του κόσμου μέσα από τις ιστορίες των γυναικών που τις διοικούν. Κάθε ένα από τα 5 ντοκιμαντέρ αυτής της συλλογής αποτελεί μια βιωματική κατάδυση σε μία από αυτές τις κοινωνίες, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας.

Έτσι θα προβληθούν κατά σειράLandsofWomen (Mexico, the Zapotec), την Τρίτη 3 Μαρτίου, Lands of Women (Mozambique, the Makhuwa)​ την Τρίτη 10 Μαρτίου, Lands of Women (Indonesia, the Minangkabau)​, την Τρίτη 17 Μρτίου, LandsofWomen (India, the Khasi)​ την Τρίτη 24 Μαρτίου και LandsofWomen (China, the Mosuo)​ την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Παράλληλα, στο Novalifε ανήμερα της Women’s International Day (8/3) θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες back-to-back και κορυφαίες πρωταγωνίστριες:

15:10 «Jackie» με τη Natali Portman

16:45 «Maria» με την Angelina Jolie​

18.45 «I’m still Here»​ με την Fernanda Torres

21:00 «The President’s Wife» με την Catherine Deneuve​

22:40 «Widow Clicquot» με την Haley Bennett

