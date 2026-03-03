search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

03.03.2026

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

03.03.2026 12:46
Untitled design

Πολεμικός πυρετός επικρατεί στην Κύπρο. Ενόψει εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έπειτα από την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως, μεταξυ άλλων, τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακό, μάσκα, ραδιοφωνο, φάρμακα, μπαταρίες καθώς και προσωπικά έγγραφα.

