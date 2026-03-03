Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολεμικός πυρετός επικρατεί στην Κύπρο. Ενόψει εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έπειτα από την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως, μεταξυ άλλων, τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακό, μάσκα, ραδιοφωνο, φάρμακα, μπαταρίες καθώς και προσωπικά έγγραφα.
