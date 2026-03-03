Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

Πολεμικός πυρετός επικρατεί στην Κύπρο. Ενόψει εντάσεων στη Μέση Ανατολή και έπειτα από την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως, μεταξυ άλλων, τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακό, μάσκα, ραδιοφωνο, φάρμακα, μπαταρίες καθώς και προσωπικά έγγραφα.

Διαβάστε επίσης

Ανείπωτη τραγωδία στην Κύπρο – Γονείς βρήκαν νεκρό το βρέφος τους

POLITICO: Φόβος και παράνοια στο Κρεμλίνο μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

5 φορές που ο Τραμπ «παραμέρισε» το Κογκρέσο για να πάρει τον έλεγχο – Από το Ιράν μέχρι τους δασμούς