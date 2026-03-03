search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 12:50

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

03.03.2026 12:50
xrimatistirio_new

«Βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών αυξάνονται, με την αγορά να καταγράφει μεγάλες απώλειες, άνω του 5%, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν, εν μέσω νέου άλματος των τιμών του φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της ΔΕΗ και των τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης, λίγο μετά τις 12:30, διαμορφώνεται στις 2.082,37 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 5,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 138,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 4,14%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-9,40%), της Viohalco (-8,42%), της ΔΕΗ (-7,13%), της Eurobank (-5,86 %) και της Εθνικής (-5,60%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.128.797 και 5.142.379 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,43 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 103 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Προοδευτική (+2,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-9,83%) και Lavipharm (-9,45%).

Διαβάστε επίσης:

Στεγαστική κρίση 2026: Η παγίδα των υψηλών τιμών και η ελπίδα των επιτοκίων

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

Εκρηκτικό ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Έφθασε μέχρι τα 59 ευρώ/MWh το αέριο, ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Brent

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:21
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

1 / 3