«Βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών αυξάνονται, με την αγορά να καταγράφει μεγάλες απώλειες, άνω του 5%, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν, εν μέσω νέου άλματος των τιμών του φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της ΔΕΗ και των τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης, λίγο μετά τις 12:30, διαμορφώνεται στις 2.082,37 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 5,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 138,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 4,14%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-9,40%), της Viohalco (-8,42%), της ΔΕΗ (-7,13%), της Eurobank (-5,86 %) και της Εθνικής (-5,60%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.128.797 και 5.142.379 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,43 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 103 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Προοδευτική (+2,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-9,83%) και Lavipharm (-9,45%).

