Εκρηκτικό ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Έφθασε μέχρι τα 59 ευρώ/MWh το αέριο, ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Brent

Καλπάζουν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σήμερα το πρωί στις διεθνείς αγορές, εντείνοντας την ανησυχία για νέα ενεργειακή αναταραχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μεταβλητότητα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με τους επενδυτές να αντιδρούν σε αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και σε ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας έφθασε μέχρι τα 59 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), σημειώνοντας άνοδο άνω του 12% μέσα στη σημερινή συνεδρίαση. Σε σωρευτική βάση από χθες, η αύξηση ξεπερνά το 90%, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες διήμερες ανόδους των τελευταίων μηνών. Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξημένη νευρικότητα της αγοράς, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα μεταφράζεται άμεσα σε έντονες διακυμάνσεις τιμών.

Την ίδια στιγμή, το Brent σημειώνει νέα άνοδο, υπερβαίνοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο της τάσης. Το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται πάνω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, ακολουθώντας την ανοδική τροχιά. Οι τιμές ενισχύονται από τις ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην παραγωγή και τις μεταφορές, αλλά και από την αυξημένη ζήτηση σε ορισμένες αγορές, ενόψει της θερινής περιόδου και της ενίσχυσης των μετακινήσεων.

Παράλληλα, ο χρυσός δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, καταγράφοντας μικρή άνοδο της τάξης του 0,25%, καθώς μέρος των επενδυτών στρέφεται σε ασφαλή καταφύγια. Η συγκρατημένη άνοδός του αποτυπώνει τη στάση αναμονής που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα επόμενα βήματα των κεντρικών τραπεζών αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι εφόσον διατηρηθεί το κλίμα αβεβαιότητας, οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές και κατ’ επέκταση τον πληθωρισμό. Ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εκφράζονται φόβοι για νέες πιέσεις στα τιμολόγια ενέργειας, εφόσον η ανοδική τάση παγιωθεί.

Η σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι οι αγορές ενέργειας παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες σε εξωγενείς παράγοντες, με κάθε εξέλιξη να αποτυπώνεται άμεσα στις τιμές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων και τα στοιχεία για τα αποθέματα θα καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.

