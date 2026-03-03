Συναντήσεις Πιερρακάκη με Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Στη σκιά των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου ως Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι επαφές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Euro Summit, όμως λαμβάνουν νέα διάσταση λόγω της κρισιμότητος της κατάστασης διεθνώς,

Συγκεκριμένα κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε προπαρασκευαστική διάσκεψη υπό τον Πρόεδρο Α. Κόστα, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός και Πρόεδρος του Eurogroup θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου θα είναι ομιλητής στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με αντικείμενο την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος στο νέο, ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Πιερρακάκης, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνιο.

Kατά την παραμονή του στο Λουξεμβούργο, ο Πρόεδρος του Eurogroup, ως ex officio Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Μηχανισμού Πιερ Γκραμένια στις εγκαταστάσεις του ESM.

