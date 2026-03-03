Μέση Ανατολή: Εκτόξευση για φυσικό αέριο, ήπια άνοδο για πετρέλαιο φέρνουν οι… πύραυλοι 

Οι τιμές στην ενέργεια εισέρχονται σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο το ζήτημα του κόστους, αλλά κυρίως της επάρκειας. Η πρώτη συνεδρίαση των αγορών μετά το χτύπημα ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν έδωσε ένα πρώτο στίγμα: το πετρέλαιο αντέδρασε συγκρατημένα, ενώ το φυσικό αέριο κινήθηκε με ένταση που θύμισε περιόδους ακραίας ενεργειακής κρίσης.

Στην αγορά πετρελαίου, το Brent κατέγραψε άνοδο, χωρίς όμως να σημειωθούν οι εκρηκτικές κινήσεις που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες γεωπολιτικές κρίσεις. Οι συναλλαγές κινήθηκαν με αυξημένο όγκο, ωστόσο η μεταβολή των τιμών χαρακτηρίστηκε «ελεγχόμενη» από αναλυτές. Η βασική εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει άμεση διακοπή παραγωγής από μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες ούτε πλήγμα σε βασικές εγκαταστάσεις εξόρυξης.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι ακόμη και αν αυξηθεί το κόστος μεταφοράς – λόγω υψηλότερων ασφαλίστρων κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια ή πιθανών καθυστερήσεων σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα – δεν αναμένεται να υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα επάρκειας, εκτός εάν το Ιράν προχωρήσει σε στοχευμένα πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων σε γειτονικές χώρες ή επιχειρήσει να διαταράξει τη ροή μέσω κομβικών διαδρόμων διακίνησης.

Το ενδεχόμενο αυτό παρακολουθείται στενά, καθώς από τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς αργού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η φυσική ροή πετρελαίου δεν έχει διακοπεί. Η αγορά φαίνεται να τιμολογεί κυρίως τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και όχι πραγματική έλλειψη προσφοράς.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο. Εκεί, η αντίδραση υπήρξε σαφώς πιο έντονη. Αρκούσε η ανακοίνωση μεγάλης εταιρίας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για προσωρινή αναστολή ή επανεξέταση φορτίων, προκειμένου οι τιμές να εκτοξευθούν, με ενδοσυνεδριακά κέρδη που άγγιξαν το 50% σε ορισμένα συμβόλαια. Η κίνηση αυτή ανέδειξε την ευαισθησία της αγοράς LNG σε οποιαδήποτε ένδειξη διαταραχής.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, όπου η παραγωγή είναι πιο γεωγραφικά διασπαρμένη και τα στρατηγικά αποθέματα μπορούν να λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι», το LNG βασίζεται σε πιο σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού, με περιορισμένο αριθμό μεγάλων εξαγωγικών κόμβων. Οποιαδήποτε ένδειξη προβλήματος σε εγκαταστάσεις υγροποίησης ή σε θαλάσσιες μεταφορές έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές.

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μεγάλο μέρος των εισαγωγών φυσικού αερίου πραγματοποιείται πλέον μέσω LNG. Η εμπειρία της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης έχει καταστήσει τους συμμετέχοντες ιδιαίτερα ευαίσθητους σε ενδεχόμενες διακοπές ροών. Έτσι, ακόμη και μια μεμονωμένη εταιρική ανακοίνωση αρκεί για να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Αν η ένταση περιοριστεί και δεν υπάρξουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, οι αγορές ενδέχεται να σταθεροποιηθούν, απορροφώντας το αρχικό σοκ. Αν όμως υπάρξει επέκταση των επιχειρήσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή σε θαλάσσιες οδούς μεταφοράς, τότε το ζήτημα δεν θα είναι μόνο οι τιμές, αλλά η ίδια η διαθεσιμότητα φορτίων.

Σε κάθε περίπτωση, το επίκεντρο μετατοπίζεται από τη βραχυπρόθεσμη μεταβολή των τιμών στο ευρύτερο ερώτημα της ασφάλειας εφοδιασμού. Οι αγορές ενέργειας εισέρχονται σε φάση αυξημένης επιφυλακής, με τους επόμενους μήνες να αναμένεται να καθοριστούν από τη γεωπολιτική εξέλιξη και την ανθεκτικότητα των διεθνών αλυσίδων προμήθειας.

Διαβάστε επίσης:

Τρομακτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να «εκτοξευτεί« έως 130%

Πτώση στη Wall με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή, «βουτιά» στην Ευρώπη, ανεβαίνει το brent – O κίνδυνος για πετρελαϊκό σοκ και οι συνέπειες για το εμπόριο

Στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από το Κατάρ – Άνοδος πάνω από 40% στην Ευρώπη