«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

Τέλος στις λεγόμενες «κόκκινες» κληρονομιές —εκείνες που συνοδεύονται από βαριά δανειακά βάρη, οφειλές προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ και άλλους πιστωτές και συχνά υπερβαίνουν την αξία των ακινήτων— επιχειρεί να βάλει το νέο κληρονομικό δίκαιο.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και ο υπερδανεισμός των νοικοκυριών άφησαν ισχυρό αποτύπωμα και στο πεδίο των κληρονομιών, οι οποίες δεν είναι λίγες οι φορές που μετατρέπονται σε οικονομική παγίδα για τους δικαιούχους. Ιδίως όταν χαθεί η προθεσμία αποποίησης, ο κληρονόμος βρίσκεται αντιμέτωπος με χρέη που δεν δημιούργησε ο ίδιος, οδηγούμενος συχνά σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες για να προστατεύσει την προσωπική του περιουσία.

Σύμφωνα με το νέο κληρονομικό νομοσχέδιο επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Η Ομάδα Εργασίας που επεξεργάστηκε τις διατάξεις διαπίστωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις ιδιόγραφες διαθήκες —για τις οποίες εισάγονται νέες δικλίδες ασφαλείας— αλλά εκτείνεται και στις υπερχρεωμένες κληρονομιές, που αποτελούν διαχρονικά αγκάθι για το σύστημα.

Τι αλλάζει

Με βάση το ισχύον καθεστώς, όποιος αποδέχεται μια κληρονομιά καθίσταται αυτομάτως οφειλέτης για τα χρέη του θανόντος, αναλαμβάνοντας ευθύνη ακόμη και με την προσωπική του περιουσία. Το νέο πλαίσιο μεταβάλλει ριζικά αυτή την αρχή, επιδιώκοντας να αποτρέψει τη μεταφορά «αυτόματων» χρεών στους κληρονόμους.

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης αποτελεί το κεφάλαιο που ρυθμίζει την ικανοποίηση των δανειστών. Εκεί προβλέπεται ρητά ότι ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας, εκτός αν δηλώσει στο δικαστήριο ότι επιθυμεί να τη διαχειρίζεται και να τη διαθέτει χωρίς περιορισμούς.

Ο ρόλος του εκκαθαριστή

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά πλέον η διαδικασία της δικαστικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής, που ορίζεται από ειδικό κατάλογο της γραμματείας του δικαστηρίου, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους πιστωτές για τον διορισμό του, να ελέγξει τις απαιτήσεις που αναγγέλλονται και να διαχειριστεί το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας. Παράλληλα, εισπράττει τυχόν απαιτήσεις του κληρονομούμενου και αμείβεται για το έργο του.

Εάν τα διαθέσιμα ποσά δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των δανειστών, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τη νόμιμη σειρά προτεραιότητας, πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εντός ενός μήνα από την εξόφληση των απαιτήσεων, δηλώνει στο δικαστήριο το πέρας της εκκαθάρισης και αποδίδει τυχόν υπόλοιπο στους κληρονόμους, ανάλογα με το ποσοστό που τους αναλογεί.

Ο διαχωρισμός της κληρονομικής περιουσίας από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου θεωρείται κομβική αλλαγή, με σημαντικές προεκτάσεις για την οικονομία.

Όπως έχει επισημάνει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, μέχρι σήμερα η απεριόριστη ευθύνη των κληρονόμων οδηγούσε συχνά σε μαζικές αποποιήσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις περιουσιών με αξία. Με το νέο σύστημα, τα χρέη εξοφλούνται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία και δεν επιβαρύνουν την ατομική περιουσία των δικαιούχων.

Οι οικονομικές επιπτώσεις

Η μεταρρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη:

Περιορισμό των αποποιήσεων και επανενεργοποίηση σημαντικού όγκου αδρανούς περιουσίας.

Ενίσχυση της ρευστότητας και μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές ακινήτων.

Στήριξη οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα απειλούνται από άγνωστα ή δυσανάλογα χρέη.

Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που μέχρι σήμερα παρέμεναν «παγωμένα».

Τόνωση των δημόσιων εσόδων από μεταβιβάσεις και επενδύσεις.

Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, επιχειρείται μια σαφής τομή: η κληρονομιά παύει να αποτελεί απειλή για την προσωπική περιουσία του κληρονόμου και μετατρέπεται σε διαδικασία με κανόνες, διαφάνεια και οικονομική ασφάλεια.

