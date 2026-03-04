«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ξεχωριστή κινηματογραφική προβολή του έργου του κορυφαίου δημιουργού Λεχ Μαγιέφσκι «12 Εικόνες Καθυπόταξης» παρουσιάζουν η Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Στην ταινία του, ο Λεχ Μαγιέφσκι ανοίγει μπροστά μας τον κόσμο του Γιάτσεκ Μαλτσέφσκι, ενός Πολωνού συμβολιστή ζωγράφου, ο οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα, ζωγράφισε την Πολωνία – μια χώρα που δεν υπήρχε στους χάρτες εκείνης την εποχής. Το έδαφός της ήταν μοιρασμένο μεταξύ Ρωσίας, Αυστροουγγαρίας και Πρωσίας. Εξερευνώντας την αστείρευτη φαντασία του ζωγράφου, σε έναν οπτικό διάλογο χωρίς λόγια, ο Μαγιέφσκι δημιουργεί το δικό του όραμα για την πολωνική ιστορία των τελευταίων δύο αιώνων. Οι μορφές από τους καμβάδες του Μαλτσέφσκι πορεύονται μέσα από διαδοχικές δεκαετίες της ιστορίας, άλλοτε πολεμώντας και άλλοτε δραπετεύοντας από διαδοχικούς κατακτητές. Γίνονται νομάδες που διασχίζουν τη Σιβηρία και τους απέραντους αγρούς για να φτάσουν τελικά σε μια σύγχρονη, αστικοποιημένη πραγματικότητα, βυθισμένη στην απαθή κατανάλωση.
Σενάριο και σκηνοθεσία – Lech Majewski
Φωτογραφία – Paweł Tybora, Lech Majewski
Σκηνικά – Ewa Kochańska, Lech Majewski
Μοντάζ – Norbert Rudzik, Eliot Ems
Παίζουν – Jarosław Ulman, Maria Błęka, Paulina Michalska, Mateusz Bujoczek, Oskar Bielat
Παραγωγή – Angelus Silesus
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ημερομηνία: 11.03.2026, ώρα: 19:30
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Είσοδος ελεύθερη-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
