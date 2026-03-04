search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 09:41

Ισραήλ: Θα δολοφονηθεί οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ

MOJTABA-KHAMENEI

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι ως ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν αναδείχθηκε ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, πολιτικός και κληρικός, μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το Iran International, η εκλογή του πραγματοποιήθηκε υπό την ισχυρή επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται σαφώς στο Σύνταγμα της χώρας και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ιδίου οργάνου που είχε ορίσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

