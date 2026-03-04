search
ADVERTORIAL

04.03.2026 12:20

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

04.03.2026 12:20
euroleague_eon_adv
  • H EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και συναρπαστικές αναμετρήσεις στην 30η αγωνιστική
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Το ντέρμπι «αιωνίων» της EuroLeague θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports! Οι φίλοι του μπάσκετ την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αποκλειστικά στο NovasportsPrime το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague με ελληνικό χρώμα, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ.

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3, 19:45),  Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3, 21:30), Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3, 21:30). Οι αγωνες Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβιβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι για την 30η αγωνιστική, καθώς και ο εξ’ αναβολής αγώνας Χάποελ – Παρί αναβλήθηκαν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 EuroLeague – 30ή αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ζαλγκίρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:00 Playmakers  Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη, Αποστόλη Λάμπου, Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

