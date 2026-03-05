search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 13:14

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

05.03.2026 13:14
allwyn_adv

Ένα αξέχαστο χειμωνιάτικο πάρτι με θέα το χιονισμένο τοπίο του Χελμού έζησαν οι σκιέρ που βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στα 1.900 μέτρα υψόμετρο, ο χώρος της καντίνας που βρίσκεται στην καρδιά του χιονοδρομικού, μετατράπηκε σε ένα meeting point γεμάτο μουσική, κόσμο και έντονη ενέργεια, με ένα αξέχαστο Après Ski Party από την Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Στα decks βρέθηκε ο DJ Nick JoJo, ο οποίος ανέλαβε να κρατήσει την ένταση ψηλά και να μετατρέψει το σημείο στο απόλυτο χειμωνιάτικο party. Με τη μουσική να ακούγεται μέχρι τις πίστες, το Αprès Ski Party της Allwyn έδωσε έναν ακόμη λόγο στους επισκέπτες του χιονοδρομικού, να παραμείνουν στο βουνό.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

crystal_ryan_0503_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

bokota-ekplixi-new
MEDIA

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:09
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

1 / 3