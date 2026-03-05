CoffeeIsland @Home: Μια βιωματική εμπειρία καφέ που μεταφέρει την απόλαυση από το κατάστημα στο σπίτι

Σε μια μονοκατοικία στην καρδιά της Πλάκας, η Coffee Island διοργάνωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου ένα ξεχωριστό event αφιερωμένο στον καφέ που απολαμβάνουμε στο σπίτι. Το concept της εκδήλωσης, με τίτλο «Coffee Island @Home», είχε στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο ποιοτικός καφές μπορεί να ενταχθεί φυσικά στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρουσίαση προϊόντων. Αντίθετα, είχε χαρακτήρα βιωματικής εμπειρίας, καθώς το σπίτι μετατράπηκε σε ένα λειτουργικό coffee house. Κάθε χώρος της κατοικίας αναπαριστούσε μια διαφορετική στιγμή κατανάλωσης καφέ μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Από τον πρωινό espresso στην κουζίνα, μέχρι τον απογευματινό καφέ στο σαλόνι με φίλους ή μια πιο χαλαρή στιγμή απόλαυσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν πώς τα προϊόντα καφεκοπτείου της εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής ρουτίνας στο σπίτι.

Η φιλοσοφία πίσω από το concept «Coffee Island @Home» ήταν να αναδείξει ότι ο ποιοτικός καφές δεν περιορίζεται στην εμπειρία του καταστήματος, αλλά μπορεί να συνοδεύει τις προσωπικές στιγμές στο σπίτι, διατηρώντας την ίδια ποιότητα και φροντίδα που χαρακτηρίζει το brand.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Coffee Island επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του καφεκοπτείου στη σύγχρονη καθημερινότητα, προτείνοντας έναν τρόπο απόλαυσης που ξεκινά από το κατάστημα αλλά συνεχίζεται στο σπίτι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των media και influencers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται τόσο στα καταστήματα Coffee Island όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Στις βασικές κατηγορίες που απευθύνονται στην κατανάλωση στο σπίτι περιλαμβάνονται ο espresso, ο καφές φίλτρου, ο ελληνικός καφές και η σοκολάτα, προϊόντα που βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στα ράφια μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα.

