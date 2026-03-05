search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

05.03.2026 10:02

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που συνδέεται με επιδημία σαλμονέλωσης

05.03.2026 10:02
sibliroma_diatrofis
αρχείου Pixabay

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το συμπλήρωμα διατροφής MORINGA POWDER της εταιρείας Rosabella το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ συνδέεται για την επιδημία σαλμονέλωσης που σχετίζεται με την κατανάλωση του  πιο πάνω αναφερόμενου συμπληρώματος διατροφής.

Το προϊόν πωλείται μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πλατφορμών πώλησης προϊόντων, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Τι είναι η σαλμονέλα

Η σαλμονέλωση είναι μια συχνή βακτηριακή λοίμωξη του εντέρου, με υπεύθυνο το βακτήριο Salmonella που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση.
Μεταδίδεται κυρίως από μη καλά μαγειρεμένο κρέας (ιδιαίτερα πουλερικά), μολυσμένα αυγά, νωπό γάλα, νερό ή με επαφή με ζώα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, πυρετό, κοιλιακές κράμπες και εμετό και πονοκέφαλος, τα οποία εμφανίζονται 6-72 ώρες μετά τη μόλυνση και συνήθως υποχωρούν μόνα τους μέσα σε λίγες ημέρες έως μία εβδομάδα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, εάν τα βακτήρια εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να προκληθούν πιο σοβαρές επιπλοκές στον οργανισμό.



Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν»: Τα ράντζα στους διαδρόμους έχουν μετατρέψει το νέο ΤΕΠ σε άτυπη κλινική

«Δεν φταις εσύ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Μίλα με τον γιατρό σου» (photos)

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας


1 / 3