Η Σκιάθος «απογειώνεται» και το 2026

«Μέσα από το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής βασικός στόχος των συνεργειών που έχει προκαλέσει ο δήμος Σκιάθου για δράσεις προβολής και συνδιαφήμισης είναι η δυναμική παρουσία του προορισμού στο χάρτη της τουριστικής αγοράς, καθώς και η συστηματική προβολή του».

Αυτά τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας με αφορμή τη νέα τουριστική περίοδο.

Το 2025, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο, για τη Σκιάθο με την επιβατική κίνηση να κλείνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φθάνοντας στους 318.989 ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2024, ενώ το αεροδρόμιο της Σκιάθου κατατάχθηκε τρίτο ανάμεσα στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, μετά από αυτό της Θεσσαλονίκης (8,0%) και της Καβάλας (7,7%). Για το 2025 η τελευταία διεθνής πτήση απογειώθηκε την 1η Νοεμβρίου, ενώ για το 2026 η τουριστική περίοδος ξεκινά αυτόν τον μήνα, με την πρώτη διεθνή πτήση στις 29 Μαρτίου, την πτήση της EasyJet από το αεροδρόμιο του Bristol.

Όσον αφορά το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ο δήμος Σκιάθου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έχει υλοποιήσει για το 2025, πρόγραμμα για την τουριστική προβολή του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της μοναδικότητας του προορισμού, χαράσσοντας μια βιώσιμη και μοντέρνα στρατηγική βασισμένη στις μελλοντικές τάσεις και σε διεθνή πρότυπα. Κύριες δράσεις του προγράμματος τουριστικής προβολής είναι η συνδιαφήμιση με τουριστικούς οργανισμούς και οι καμπάνιες σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δράσεις συνδιαφήμισης με τις αεροπορικές εταιρείες.

Η δημοτική αρχή, τονίζει ο κ. Τζούμας, «συνεχίζει σταθερά τις δράσεις της, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της μοναδικότητας του προορισμού, χαράσσοντας μια βιώσιμη και μοντέρνα στρατηγική βασισμένη στις μελλοντικές τάσεις και σε διεθνή πρότυπα».

Σημαντικός στρατηγικός εταίρος του δήμου είναι η Fraport, η οποία εφαρμόζει κίνητρα για τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο, με έκπτωση ανά επιβάτη για τις αεροπορικές εταιρείες που εντάσσουν δρομολόγια στο πρόγραμμά τους, με στόχο την ενίσχυση της κίνησης.

