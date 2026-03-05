search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:20
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 08:10

Πειραιώς: Στήριξη επενδύσεων σε αγροφωτοβολταϊκά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

05.03.2026 08:10
piraeus new

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διαχρονικά στηρίζει επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον πρωτογενή τομέα. Αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει τόσο στον αγροτικό κλάδο όσο και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η τράπεζα επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις στους παραγωγούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Με τη συνδυασμένη εμπειρία των Διευθύνσεων Αγροτικής Τραπεζικής και Sustainable Banking, η Πειραιώς προσανατολίζεται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε επενδυτικού σχεδίου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο των νέων διατάξεων για τους αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς, η τράπεζα στηρίζει ενεργά τους παραγωγούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στον αγροτικό χώρο. Μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών, παρέχει ουσιαστική υποστήριξη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα έργα αγροφωτοβολταϊκών που συνδυάζονται με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, τα οποία αντιμετωπίζονται με ειδικούς όρους βάσει του νέου Νόμου 5261/2025. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αγροφωτοβολταϊκά δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται στις οροφές θερμοκηπίων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σταθμοί δεν συνυπολογίζονται στο όριο του 0,8% της συνολικής επιτρεπόμενης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει την πράσινη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, υποστηρίζοντας επενδύσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Διαβάστε επίσης:

Σημαντική παρουσία της BureauVeritas στη HORECA 2026 με έμφαση στη βιωσιμότητα

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πωλήσεις 3,6 δισ. ευρώ το 2025, οριακή κάμψη στο a-EBITDA και μείωση δανεισμού

Υπερταμείο: Μετασχηματίζεται σε Επενδυτικό Ταμείο με κέρδη 1 δισ. και μέρισμα 700 εκατ. στο Δημόσιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:20
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

1 / 3