Πειραιώς: Στήριξη επενδύσεων σε αγροφωτοβολταϊκά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διαχρονικά στηρίζει επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τον πρωτογενή τομέα. Αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει τόσο στον αγροτικό κλάδο όσο και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η τράπεζα επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις στους παραγωγούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Με τη συνδυασμένη εμπειρία των Διευθύνσεων Αγροτικής Τραπεζικής και Sustainable Banking, η Πειραιώς προσανατολίζεται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε επενδυτικού σχεδίου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο των νέων διατάξεων για τους αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς, η τράπεζα στηρίζει ενεργά τους παραγωγούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στον αγροτικό χώρο. Μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών, παρέχει ουσιαστική υποστήριξη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα έργα αγροφωτοβολταϊκών που συνδυάζονται με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, τα οποία αντιμετωπίζονται με ειδικούς όρους βάσει του νέου Νόμου 5261/2025. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αγροφωτοβολταϊκά δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται στις οροφές θερμοκηπίων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σταθμοί δεν συνυπολογίζονται στο όριο του 0,8% της συνολικής επιτρεπόμενης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει την πράσινη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, υποστηρίζοντας επενδύσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

