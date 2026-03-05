Στενό του Ορμούζ: Γιατί ο Τραμπ έσπευσε να δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τι πραγματικά σημαίνουν οι δεσμεύσεις του

Μια από τις πιο άμεσες παρενέργειες της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή ήταν και το μπλοκάρισμα της κίνησης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

Πριν καν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσουν ότι κλείνουν το στενό, εκατοντάδες σκάφη, στην πλειονότητά τους τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, αναζήτησαν ασφαλή λιμάνια, αποφεύγοντας να μπουν στη… διακεκαυμένη ζώνη. Σήμερα, περίπου 200 πλοία είναι παγιδευμένα εκεί, ενώ υπολογίζεται ότι ετησίως από το στενό περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 20% του LNG.

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Σχεδον αυτόματα, οι τιμές της ενέργειας πήραν την ανιούσα: σήμερα το αργό WTI κοστίζει σχεδόν 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το μπρεντ αγγίζει τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο έχει «πετάξει» κοντά στα 55 ευρώ η μεγαβατώρα. Ταυτόχρονα, την ανιούσα έχουν πάρει και οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης ήδη να «τσιμπάνε», προκαλώντας ανησυχία για το πού θα διαμορφωθούν όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και η διέλευση από τo Στενό του Ορμούζ είναι απαγορευμένη.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν πιέσεις σε όλες τις κυβερνήσεις της Δύσης και ακόμα μεγαλύτερες στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξελέγη με πλατφόρμα την αποκλιμάκωση των τιμών και ειδικά των καυσίμων (και τη δέσμευση για όχι άλλους πολέμους) και τώρα βλέπει τη βενζίνη να… τσουρουφλίζει τα πορτοφόλια των ψηφοφόρων του, λίγους μήνες πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές οι οποίες θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στο Κογκρέσο, κάνοντας τη ζωή του πολύ δύσκολη.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τέσσερις μέρες μετά την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν, ο Τραμπ ανακοίνωσε – μέσω Truth Social… – ότι έδωσε εντολή στην Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC) να παρέχει ασφάλιση κινδύνου «σε πολύ λογική τιμή, ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για ΟΛΕΣ τις θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, που διέρχονται από τον Κόλπο» και δεσμεύτηκε να παρέχει στρατιωτική συνοδεία «εάν χρειαστεί… το συντομότερο δυνατόν» στα πλοία που διέρχονται από το στενό.

Θολή εικόνα

Όπως, όμως, συνήθως συμβαίνει με τις ανακοινώσεις Τραμπ, έτσι και σε αυτή την περίπτωση οι δεσμεύσεις του και ειδικά αυτή περί παροχής στρατιωτικής συνοδείας στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ είναι μάλλον… θολή: ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα στοχεύσει τα πολεμικά πλοία συνοδείας, προκαλώντας μείζονες ζημιές στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, σημαντικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών και επιφέροντας νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην ούτως ή άλλως εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Τα στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 39 ως 79 χιλιόμετρα και μήκος 167 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι τα πλοία που διέρχονται από το σημείο είναι – όπως λένε και οι Αμερικανοί – «καθιστές πάπιες» για τους πυραύλους και τα επιθετικά drones του Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η οιαδήποτε ναυτική δύναμη που ενδέχεται να στείλουν οι ΗΠΑ (και ίσως και συμμαχικές δυνάμεις, στα πρότυπα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» που εξελίσσεται στην Ερυθρά Θάλασσα για την αντιμετώπιση των απειλών των Χούθι) θα χρειαστεί να ξοδέψουν σημαντικό αριθμό μέσων αναχαίτισης για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Αφήνοντας στην άκρη τις ανησυχίες για την επάρκεια αναχαιτιστικών πυραύλων, αλλά και το μεγάλο κόστος που θα έχει μια τέτοια επιχείρηση, όπως επισημαίνουν διάφοροι αναλυτές αλλά και όπως έχει αποδειχθεί επί του πεδίου τις τελευταίες μέρες, η απόκρουση των επιθέσεων του Ιράν με πυραύλους και drones δεν είναι πάντα επιτυχημένη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εικόνες με φλεγόμενα τάνκερ ή (ακόμα χειρότερα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους) πολεμικά πλοία συνοδείας.

Το προηγούμενο των Χούθι

Οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι στην πραγματικότητα η διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ προϋποθέτει την καταστροφή ή εν πάση περιπτώσει τη μεγάλη υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones προς το στενό, κάτι που οι δηλώσεις του Τραμπ δεν ξεκαθαρίζουν αν και πώς θα γίνει. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίτσαρντ Μιντ, αρχισυντάκτης του ναυτιλιακού περιοδικού Lloyds List, παραμένει ασαφές εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας.

Ο Μιντ σημείωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ώθησαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη διέλευση από το στενό του Μπαμπ ελ Μπαντέμπ, επιλέγοντας μακρύτερες και πιο ακριβές διαδρομές, παρά την παρέμβαση του αμερικανικού στρατού. «Ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά ένα σημείο στο οποίο η ασφάλιση από μόνη της θα εμπόδιζε τα πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ», είπε, προσθέτοντας ότι «το γεγονός ότι έχετε ναυτική συνοδεία δεν σημαίνει ότι είστε ασφαλείς».

Από την πλευρά του ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βυθίσει πλοία του Ιράν και ότι σκοπεύουν να καταστρέψουν εντελώς το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να διατηρήσει τον αποκλεισμό του στενού. Ωστόσο, η απειλή πυραυλικών επιθέσεων ή χτυπημάτων με drones παραμένει ισχυρή, οπότε μέχρι η Ουάσινγκτον να ξεκαθαρίσει τι προτίθεται να κάνει επί του πρακτέου για να ανοίξει το στενό, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ εντάσσονται στην κατηγορία «έπεα πτερώεντα»…

